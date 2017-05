Die Champions-League-Endspiele der Männer und Frauen werden von zwei deutschen Schiedsrichtern geleitet. Wie der europäische Fußball-Verband UEFA am Freitag bekanntgab, wird der Münchner Felix Brych im Finale zwischen Juventus Turin und Real Madrid am 3. Juni in Cardiff eingesetzt. Zwei Tage vorher leitet Bibiana Steinhaus aus Langenhagen als Referee das Frauen-Endspiel zwischen Olympique Lyon und Paris St. Germain in Cardiff.

Der 41 Jahre alte Brych ist in dieser Saison bereits fünfmal in der Champions League zum Einsatz gekommen. 2014 hatte er die Leitung des Europa-League-Finals zwischen dem FC Sevilla und Benfica Lissabon. Die 38-jährige Steinhaus war 2011 Schiedsrichterin des Endspiels der Frauen-Weltmeisterschaft und ebenso beim Finale der Olympischen Spiele 2012 in London.

Als Unparteiischer für das Europa-League-Finale zwischen Ajax Amsterdam und Manchester United am 24. Mai in Stockholm ist Damir Skomina aus Slowenien von der UEFA nominiert worden. Er leitete zuletzt unter anderem das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League zwischen AS Monaco und Borussia Dortmund. (dpa)