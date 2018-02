Philipp Lahm sah aus wie ein Businessman. Anthrazitfarbener Anzug mit schmalem Revers, hellgraues Hemd, dunkle Krawatte. Dass Lahm, der frühere Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, aussah wie ein Businessman, hatte einen einfachen Grund. Lahm ist inzwischen ein Businessman. Er beteiligt sich an Start-ups, hat zwei Unternehmen übernommen. Der Fußball hingegen, lange sein Lebensinhalt, spielt bei ihm aktuell nur noch eine nachgeordnete Rolle. Seitdem Lahm vor knapp neun Monaten seine Karriere beendet hat, hat er kein Stadion mehr von innen gesehen. „Ich war mehr als ein Jahrzehnt regelmäßig im Stadion“, hat er vorige Woche beim Sportbusiness-Kongress Spobis in Düsseldorf gesagt. „Irgendwann reicht’s auch.“

Irgendwann reicht’s auch! Dieses Gefühl scheinen derzeit viele zu haben. Wer bei den Berichten in der Sportschau mal den Blick über die Ränge schweifen lässt, der wird Lücken entdecken, die es vor zwei oder drei Jahren noch nicht gegeben hat. „Wir haben eine Negativentwicklung bei den Zuschauerzahlen“, sagt Raphael Brinkert, Geschäftsführer der Agentur Jung von Matt/Sports, die unter anderem für den Markenauftritt von Hertha BSC („We try, we fail, we win“) verantwortlich ist. Was vor kurzem noch undenkbar schien, kommt inzwischen immer häufiger vor: dass die Bundesligisten bei ihren Spielen die Tageskassen an den Stadien öffnen müssen.

Vor zwei Jahren dauerte es 45 Minuten, bis alle 74 244 Karten für das Heimspiel von Hertha BSC gegen Bayern München weg waren. Am Ende dieser Saison wird das Olympiastadion aller Wahrscheinlichkeit kein einziges Mal ausverkauft gewesen sein – nicht mal gegen Bayern und Dortmund. Das haben die Berliner in der Bundesliga zuletzt 1990/91 erlebt, als sie am Ende als Tabellenletzter in die Zweite Liga abstiegen.

Die DFL verteidigt ihr Premiumprodukt

Das Phänomen betrifft nicht mehr nur Klubs wie Mainz, Hoffenheim oder Wolfsburg, die schon länger um die Gunst des Publikums kämpfen müssen. Auch die aufstrebenden Leipziger verpassten vor der Winterpause zweimal hintereinander die 40 000er-Marke. Bei Borussia Mönchengladbach wollten vor zwei Wochen nur 42 016 Zuschauer das Heimspiel gegen Augsburg sehen – weniger waren es bei einer Begegnung am fanfreundlichen Samstagnachmittag zuletzt vor sieben Jahren, als die Mannschaft noch im Abstiegskampf steckte. Und der HSV hatte Mitte Dezember gegen Frankfurt den schlechtesten Zuschauerzuspruch seit 13 Jahren. Insgesamt waren in der laufenden Saison von bisher 180 Spielen 63 ausverkauft. Macht 35 Prozent. In der vergangenen Spielzeit lag die Quote der ausverkauften Spiele noch bei 48 Prozent (146 von 306).

Auf solche Debatten, die am Bild vom ewig boomenden Fußball kratzen, reagiert die Deutsche Fußball-Liga (DFL) sehr sensibel. Viel lieber verbreitet sie die Erzählung, dass die Bundesliga das letzte gemeinsame Gesprächsthema der Gesellschaft sei. Geschäftsführer Christian Seifert hat beim Neujahrsempfang der DFL gesagt, es sei einfach falsch und widerspreche den Fakten, „wenn immer wieder thematisiert wird, dass sich die Menschen vom Profi-Fußball abwenden. Die Fundamentaldaten sprechen eine eindeutige Sprache. Fakt ist: Es gibt so viele Bundesliga-Interessierte wie noch nie, die Zuschauerzahlen sind weiter auf extrem hohen Niveau in den Stadien und sind erneut gestiegen an den Bildschirmen.“ In der Tat sahen am vergangenen Wochenenden 1,7 Millionen Zuschauer bei Sky die Bundesligaspiele am Samstagnachmittag. Nie zuvor waren es so viele. Überhaupt jammern wir natürlich auf einem hohen Niveau. Der Zuschauerschnitt der Bundesliga ist weiterhin der höchste in Europa, auch die Auslastung ist top. Und nur mal zum Vergleich: In der Saison 1985/86 waren in der Bundesliga drei Spiele ausverkauft. Drei!

Trotzdem bleibt die Frage: Handelt es sich nur um eine Momentaufnahme? Oder ist das schon was Ernstes?

Im Grunde kennt der Fußball seit mehr als zehn Jahren nur eine Richtung – nach oben. Angefangen hat es 2006 mit der WM im eigenen Land, dem sogenannten Sommermärchen, das neue Bevölkerungsschichten für den Sport erschlossen hat. Fußball wurde zum Event, und das ganze Land griff freudig erregt zur Klatschpappe. Seitdem hat sich die Ansicht verfestigt, dass es immer so weiter geht und dass der Boom ewig währt. Doch das muss nicht zwingend so sein. In Italien ist gerade die Ausschreibung der TV-Rechte für die Serie A gestoppt worden, weil sich die erhofften Erlöse offenbar nicht erzielen lassen. Es gibt nicht nur keine Steigerung, sondern offenbar sogar einen signifikanten Rückgang. Sky Italia will 200 Millionen Euro weniger zahlen als bisher.