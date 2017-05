Der Wunsch von Thorsten McCarthy hat sich nicht erfüllt. „Ich tippe auf ein 3:3. Ich würde mir wünschen, dass sie in der Overtime ein Tor schießen“, sagt er. Mit "sie" meint er die deutsche Eishockeynationalmannschaft, deren Spiele bei der heimischen WM er alle geschaut hat. Zum Viertelfinale am Donnerstag gegen Kanada ist Thorsten McCarthy extra ins Café Rizz gekommen, was eigentlich gar kein Café ist.

Die Gaststätte innerhalb des Graefekizes in Kreuzberg zeigt sämtliche Sportarten: Von Rugby über die MotoGP bis hin zur Dart-Weltmeisterschaft. „Vor allem aber zeigen wir Berliner Sport unheimlich gerne“, sagt Birgit Huster, die Geschäftsführerin des Rizz.

Die Saisons der Berliner Füchse und der BR Volleys sind hier ebenso Pflicht, wie die Spiele von Hertha BSC und dem 1. FC Union Berlin. „Wir sind gar nichts bestimmtes“, sagt Huster. Das „Café“ vor Rizz stehe auch nur dort, weil es die Domäne für das blanke Rizz nicht mehr gab, „aber das „Café“ kann man weglassen“, sagt Huster. „Wir sind sowohl ein Café, als auch ein Restaurant und eine Bar.“

Und die sportlichen Highlights locken nicht nur Stammgäste an, regelmäßig verirren sich Touristen ins Rizz um auch ihren Heimatsport sehen zu können. Zur Eishockey-WM sind zum Beispiel regelmäßig Finnen gekommen, die ihrem Team zugejubelt haben. .„Die Gäste mögen ist, dass wir so uneindeutig sind“, sagt Huster.

So geht es auch Thorsten McCarthy. Er hält zur deutschen Mannschaft, die sich nach einer starken Turnierleistung mit 1:2 im Viertelfinale gegen Kanada geschlagen geben. „Die individuelle Klasse ist einfach nicht so hoch“, sagt McCarthy anschließend. Einer seiner Freunde, ein Kanadier, hatte mehr Grund zur Freude. Dennoch ist McCarthy Stolz auf die Leistung der Deutschen. „Sie haben gut gekämpft“, sagt er.