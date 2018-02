Nach einer halben Stunde wurden die Fans von Bayer Leverkusen offensichtlich vom Übermut gepackt. Aus der Nordkurve der Bayarena schickten sie eine Welle auf die Reise, die jedoch schon Mitte der Gegengeraden auf kümmerliche Weise verendete. Vielleicht hatte den Leverkusenern die karnevalistische Hochstimmung ein wenig die Sinne vernebelt; an der Darbietung auf dem Rasen konnte ihre gute Laune jedenfalls nicht gelegen haben. Es war bis zu diesem Zeitpunkt ein eher dürftiger Vortrag beider Mannschaften gewesen. Und besser sollte es zumindest für die Leverkusener nicht mehr werden. Am Ende war nur Hertha BSC BSC in karnevalistischer Stimmung. Die Berliner gewannen nach dem Hin- auch das Rückspiel gegen Bayer und sicherten sich durch ein 2:0 (1:0) den ersten Sieg im Jahr 2018. „Berlin feiert Karneval“, sangen die Fans der Gäste.

Ein bisschen war es die alte Hertha, die in Leverkusen auf dem Platz stand: defensiv stabil, gut organisiert und gnadenlos effizient. Die Verantwortung für den schönen Fußball überließen die Berliner den Leverkusenern, die neben den Bayern die aktuell vielleicht spielstärkte Mannschaft der Fußball-Bundesliga stellen. Die Gäste verfolgten einen etwas anderen Ansatz. Ihr Trainer Pal Dardai hatte von seinem Team verlangt, es solle frech sein und nach vorne verteidigen. Das tat Hertha auch. Dardais Spieler attackierten früh, die Viererkette rückte bis zur Mittellinie auf. Aber Bayer ist inzwischen so stabil, dass sich das Team von Trainer Heiko Herrlich dadurch nicht aus der Ruhe bringen lässt. Die Leverkusener beherrschen den gepflegten Ball auch unter Bedrängnis. Bis vor das Tor der Berliner aber kamen sie selten.

Dardai hatte seine Startelf auf drei Positionen verändert: Rune Jarstein kehrte ins Tor zurück, Arne Maier und Fabian Lustenberger nahmen die Plätze von Per Skjelbred und Alexander Esswein ein. Defensiv stand Hertha sehr sicher. Vor der Pause kamen die Leverkusener nach Hereingaben von der Seite zu zwei halben Chance; ihre beste Gelegenheit hatten sie im Anschluss an ihre erste Ecke, als Linksverteidiger Panagiotis Retsos fast unbedrängt köpfen konnte. Jarstein wischte den Ball über die Latte.

Im Spiel nach vorne taten sich die Berliner schwer. Vladimir Darida versuchte es nach 20 Minuten im Anschluss an eine Ecke mit einem Distanzschuss – und setzte den Ball weit vorbei. Erst kurz vor der Pause wurde es für die Leverkusener richtig gefährlich. Erst hatte Salomon Kalou nach einem Umschaltmoment eine gute Gelegenheit. Doch anstatt die Überzahl richtig auszuspielen, versuchte es der Ivorer mit einem Schlenzer von der Strafraumgrenze. Der Ball flog über die Latte. Nicht einmal eine Minute später ging Hertha dann doch in Führung. Leverkusens Mittelfeldspieler Julian Baumgartlinger köpfte den Ball in den Lauf von Vladimir Darida, und der bediente Valentino Lazaro. Herthas Offensivspieler überwand Bayers Torhüter Bernd Leno mit einem überlegten Schlenzer ins lange Eck. Nach fünf Assists war es das erste Bundesligator für den Österreicher.

So gut, wie die erste Halbzeit für Hertha geendet hatte, so bitter war für die Berliner der Beginn der zweiten. Erst fünf Minuten waren vorüber, als sich Innenverteidiger Jordan Torunarigha, der bis dahin eine starke Leistung gezeigt hatte, in einem Zweikampf mit Benjamin Henrichs verletzte und ausgewechselt werden musste. Per Skjelbred kam ins Spiel – und Fabian Lustenberger rückte eine Reihe nach hinten in die Innenverteidigung. Kurz darauf wechselte auch Herrlich zum ersten Mal, brachte Leon Bailey. Der Jamaikaner war kaum auf dem Feld, da war die Sache für Bayer eigentlich schon erledigt. Nach einem Befreiungsschlag von Peter Pekarik aus der eigenen Hälfte verschätzte sich Bayers Innenverteidiger Jonathan Tah. Er ließ den Ball passieren, genau vor die Füße von Kalou, der Leno mit einem überlegten Schuss zum 2:0 überwand. Für Kalou war es das neunte Saisontor.

Eine richtig knifflige Szene hatte Hertha noch zu überstehen. Zwanzig Minuten vor dem Ende erhielten die Leverkusener im Berliner Strafraum einen indirekten Freistoß, weil Jarstein den Ball zweimal in die Hand genommen hatte. Lustenberger rettete bei Baileys Schuss aus neun Metern auf der Linie, im Nachsetzen lenkte Kevin Volland den Ball an die Unterkante der Latte, dann klärten die Berliner. Wer eine solche Situation unbeschadet übersteht, der weiß wahrscheinlich instinktiv, dass ihm an diesem Nachmittag nichts Schlimmes mehr passieren kann.