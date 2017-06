Die Bundesliga startet am 18. August mit dem Eröffnungsspiel von Meister Bayern München gegen Bayer Leverkusen in die Saison 2017/18. Hertha BSC empfängt am ersten Spieltag Zweitliga-Meister VfB Stuttgart im Olympiastadion. Schon eine Woche später stehen die Berliner bei Borussia Dortmund vor dem ersten Duell mit einem Spitzenteam. Am siebten Spieltag (29. September - 1. Oktober) ist der FC Bayern bei Hertha zu Gast.

Der 1. FC Union startet in der Zweiten Liga mit einem Auswärtsspiel bei Absteiger FC Ingolstadt (noch nicht fest terminiert: 29. - 31. Juli). Das erste Heimspiel findet eine Woche später gegen Aufsteiger Holstein Kiel statt.

Hier finden Sie die kompletten Spielpläne als PDF:

Bundesliga

Zweite Liga