Gameday - der Blog zum Football-Wochenende : Play-offs in der NFL: Pittsburgh schlägt Miami - und Green Bay die New York Giants

Die erste Play-off-Runde in der NFL ist nach den den Sonntagsspielen der Wildcard-Runde vorbei. Welche Teams weitergekommen sind, wo es mächtig kalt war und wie es jetzt am nächsten Wochenende weitergeht - das alles und mehr in unserem NFL-Liveblog.

von Christoph Dach