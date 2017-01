Gameday - der Blog zum NFL-Wochenende : "All Atlanta" - Falcons stehen im Superbowl

In der NFL werden die Super-Bowl-Teilnehmer ermittelt. Erster Qualifikant nach einem Sieg über Green Bay: die Atlanta Falcons. Wer folgt Matt Ryan nun ins Endspiel? Tom Brady und New England? Ben Roethlisberger und Pittsburgh? Gespannt an den Empfangsgeräten: unser Liveblog.