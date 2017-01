Gameday - der Blog zum NFL-Wochenende : Wahnsinns-Finish in Dallas, wer bleibt cool in Kansas City?

Das beste NFL-Wochenende des Jahres geht am Sonntag in Runde zwei. New England und Atlanta stehen bereits im Halbfinale - und nun auch die Green Bay Packers. In einem dramatischen Match setzen sie sich gegen die hochgehandelten Dallas Cowboys durch. Das und mehr wie gewohnt in unserem Liveblog.