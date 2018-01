Die deutsche Mannschaft hat ihr erstes Zwischenrundenspiel bei der Handball-Europameisterschaft in Kroatien gewonnen. Einen Tag nach dem Umzug aus Zagreb ins rund 100 Kilometer entfernte Varazdin setzte sich das Team von Bundestrainer Christian Prokop mit 22:19 (9:10) gegen Tschechien durch. Damit hat die Nationalmannschaft nun 4:2 Punkte auf dem Konto und ist vor den abschließenden Begegnungen gegen Dänemark am Sonntag und Spanien am Mittwoch weiterhin im Stande, aus eigener Kraft das Halbfinale zu erreichen.

Im Vorfeld hatten Prokop und seine Spieler ausdrücklich vor den Tschechen gewarnt, die unter anderem mit einem Vorrundensieg gegen Mitfavorit Dänemark hatten aufhorchen lassen. „Sie haben unverschämterweise die Underdog-Rolle eingenommen, die wir vor zwei Jahren bei der letzten EM in Polen hatten“, befand der Vizepräsident des Deutschen Handball-Bundes (DHB), Bob Hanning. Am Freitagabend ließ sich das deutsche Team zunächst allerdings nicht vom Überraschungsteam überraschen, in dem vier ehemalige Bundesliga-Akteure stehen.

Nach dem Wechsel brachte Prokop einen erfahrenen Mann

Vor allem Silvio Heinevetter stand von Beginn an unter Starkstrom. Der Nationalkeeper von den Füchsen Berlin hatte sich mit zuletzt starken Leistungen gegen Slowenien und Mazedonien einen Platz in der ersten Sieben verdient und machte direkt dort weiter, wo er in der Vorrunde aufgehört hatte. Überhaupt funktionierte die deutsche Defensive ganz ordentlich, wobei die Abwehr im bisherigen Turnierverlauf ohnehin kein großes Problem darstellt. Dafür hakte es im Angriff an allen Ecken und Enden: Prokops Team agierte bei eigenem Ballbesitz extrem statisch, unstrukturiert und fehlerhaft. Bezeichnend dafür stand Rückraumspieler Julius Kühn; es ist unklar, wo der nach Feldtoren beste Torjäger der Bundesliga-Hinrunde sein Selbstvertrauen gelassen hat, in Kroatien war es bisher jedenfalls kaum zusehen. Auch am Freitagabend hatte Kühn zittrige Hände - und seine Nebenleute im Rückraum standen ihm in nichts nach. Einzig Steffen Fäth war eine positive Ausnahme und hielt seine Farben bis zur Pause mit fünf Treffern in Schlagdistanz.

Trotzdem gingen die Deutschen nach einer Viertelstunde und einem erfolgreichen Tempogegenstoß durch Kapitän Uwe Gensheimer erstmalig an diesem Abend mit zwei Toren in Front (7:5). Sicherheit fand die Mannschaft trotz dieses Zwischenstandes nie: Die Tschechen antworteten ihrerseits und gingen mit einer knappen Führung in die Kabine.

Mehr zum Thema Handball-EM in Kroatien Zu viele Knöpfe für Christian Prokop?

Nach dem Wechsel brachte Prokop in Steffen Weinhold endlich einen erfahrenen Mann aufs Feld, der gegen Mazedonien geglänzt hatte und am Freitag aus unerfindlichen Gründen 30 Minuten auf der Bank schmorte. Ruhe kehrte dadurch aber nicht ein, alle Beteiligten wirkten hypernervös: Uwe Gensheimer etwa, sonst die Zuverlässigkeit in Person, brachte die einfachsten Konter nicht im gegnerischen Gehäuse unter. Generell musste sich der Titelverteidiger jedes Tor hart erarbeiten. Gerade über die kämpferische Komponente kamen die Deutschen zurück ins Spiel und gingen sechs Minuten vor dem Ende mit 19:18 durch Paul Drux in Führung, wenig später erhöhte Jannik Kohlbacher auf 20:18. Dieses kleine Polster ließ sich Prokops Team in der Schlussphase nicht mehr nehmen. Spätestens nach Steffen Weinholds Tor zum 21:18 war das Match entschieden.