Chris Froome holt sich das Gelbe Trikot zurück +++ Serie mein Weg zur Arbeit, Teil 2: Von Friedrichshain nach Kreuzberg – durch Mitte +++ Auf der ersten Pyrenäenetappe verliert Titelverteidiger Christopher Froome wertvolle Sekunden +++ Mit dem Rad in den Bus: Portland tickt verkehrstechnisch anders +++ Der deutsche Topsprinter Marcel Kittel gewinnt schon wieder +++ Vorschläge für den Radverkehr in der Neuköllner Weserstraße +++ Das Blutmedikament Epo gilt als besonders leistungssteigernd. Eine Studie belegt nun, dass es mit diesen Gerüchten nicht weit her ist +++ Neues vom Spandauer Radweg mit dem Gitter +++ CDU stellt "Masterplan Verkehr" vor

Na, ich bin's! Michael Matthews bei der Zieleinfahrt - ganz unbescheiden. Foto: Lionel Bonaventure/AFP