Die Eisbären Berlin in der Eishockey-Saison 2016/2017 : 0:2 in Köln - Krupp: "Das ist zu wenig!"

Wieder nichts an Punkten, dafür die elfte Auswärtsniederlage in Folge: Die Eisbären verlieren 0:2 in Köln und ihr Trainer Uwe Krupp ist bedient - mehr im Saisonblog.