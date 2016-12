Die Eisbären Berlin in der Eishockey-Saison 2016/2017 : 1:7-Packung beim ERC Ingolstadt zu Weihnachten

Die Eisbären verlieren am 2. Weihnachtstag deutlich in Ingolstadt und rutschen in der Tabelle damit auf den achten Platz ab. Das und mehr im Saisonblog.