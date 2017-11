Halbzeitmeister, Halbzeitmeister - hey, hey!

Und wie geht's jetzt weiter für den Spitzenreiter? Erst einmal nicht zurück nach Berlin. Denn die Eisbären trainieren am Donnerstag noch einmal in Schwenningen ehe dann direkt nach Iserlohn gereist wird. Da steht dann das nächste Spiel am Freitagabend an, leicht wird das sicher nicht. Nürnberg hat heute erfahren, wie gut die Roosters im Moment drauf sind.