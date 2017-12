+++ Constantin Braun trifft beim 3:1 in Iserlohn +++ Constantin Braun vor Comeback in Iserlohn +++ 1:0 in Schwenningen - Noebels schießt die Eisbären zur Hauptrundenhalbzeit an die Spitze +++ Aubry wieder dabei +++ Jetzt 6:5 im Jahresvergleich gegen Mannheim +++