+++ 4:1 beim Lieblingsrivalen +++ Danke Waldpforte! Wir kommen wieder, keine Frage +++ Sonntag in Mannheim: Claus Vetter ist dabei +++ Nur ein Punkt in Straubing, aber immerhin +++ Oppenheimer läuft wieder ++++ Mannheim feuert Sean Simpson, Bill Stewart kommt! +++ Constantin Braun tfeiert Traum-Comeback +++ Noebels schießt die Eisbären zur Hauptrundenhalbzeit an die Spitze +++