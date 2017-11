Am Freitag geht es gegen Ingolstadt und am Sonntag dann gegen Krefeld. Vor dem Heimspieldoppelwochenende gibt es einige Rückkehrer im Eisbären-Training (Aubry, Richmond und heute sogar Constantin Braun). Dass von diesen Dreien dann wirklich einer schon so weit ist, um am Freitag wieder einzugreifen, ist natürlich unwahrscheinlich. Aber perspektivisch ist es ja gut.

Und es spricht ja viel dafür, dass die Eisbären frisch aus der Pause kommen. Nur Jonas Müller (sehr ordentlich) und Sean Backmann (sehr unglücklich für die USA) waren beim Deutschland Cup im Einsatz. Ach ja und: Petri Vehanen hat eine neue Maske. Hier das Stück dazu aus der BZ.