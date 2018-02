Blick auf den Gegner

Schwenningen war lange das Überraschungsteam in der DEL. Inzwischen sind die Wild Wings allerdings ein bisschen zurück auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Das hat irgendwo auch mit dem Spielplan zu tun. Die Mannschaft hatte lange Zeit ein oder gar zwei Spiele mehr absolviert als die Konkurrenz und in dieser engen Liga wirkt sich so etwas natürlich sofort aus. Jetzt gibt es diesbezüglich keine Unterschiede mehr in der Tabelle und so steht Schwenningen aktuell nur noch auf Platz zehn. Mit einem Sieg heute Abend gegen die Eisbären könnten sie aber sofort wieder nach oben klettern. Damit das klappt, müsste die Offensive beim Team von Pat Cortina zumindest etwas zulegen. Mit 113 Treffern stellt der Klub den mit Abstand schwächsten Angriff der DEL, da hilft auch die gute Defensive (Platz drei) nicht immer weiter. Im Jahr 2018 hat Schwenningen in zehn Partien nur einmal mehr als drei Tore in einem Spiel erzielt, dafür stand sechsmal ein oder gar kein Treffer auf der Anzeigetafel. Die bisherigen Spiele gegen die Eisbären passen in dieser Hinsicht perfekt ins Bild - die Wild Wings verloren sie 1:3, 0:1 und 0:5. Und trotzdem ist die Stimmung bei den Schwarzwäldern so schlecht nicht, denn selbst wenn schlussendlich "nur" zu Rang zehn reichen sollte, wäre das immer noch ein Grund zur Freude. Seit der Rückkehr in die höchste deutsche Spielklasse hat Schwenningen nämlich noch die Play-offs erreicht. Das könnte diesmal klappen und da wäre der dabei erreichte Hauptrundenplatz fast egal.