Düsseldorf bringt 800 Fans mit

Am Samstag kommt die DEG nach Berlin, so weit waren wir schon. Mit der Mannschaft reisen aber auch rund 800 Fans in einem Sonderzug vom Rhein an die Spree. Damit dürfte für Stimmung in der MBA gesorgt sein. Vielleicht ist das Spiel dann auch wieder ausverkauft wie das zuletzt gegen Bremerhaven.