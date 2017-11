"Wir laufen genauso auf wie zuletzt. Auch Petri (Vehanen) spielt", sagte Uwe Krupp am Dienstag nach dem Training. Für Louis-Marc Aubry und André Rankel reicht es damit für das Spiel am Mittwochabend in Bremerhaven noch nicht, beide waren auch bei der rund einstündigen Übungseinheit gar nicht dabei. Der Trainer der Berliner erwartet einmal mehr ein enges Spiel bei den Pinguins, denn "die spielen wieder eine richtig gute Saison. Das ist eine Mannschaft, die kommt über Kampfgeist und mannschaftliche Geschlossenheit. Bremerhaven ist ein heißes Pflaster, da gewinnt man nicht so einfach."