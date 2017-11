Wir waren im ersten Drittel eigentlich zufrieden, haben dann aber ein ärgerliches Tor bekommen und dann zweimal in Unterzahl ein Tor kassiert. Und danach haben wir nicht das gespielt, was wir spielen wollten. Wir hätten mehr Biss zeigen müssen, unser Spiel in der neutralen Zone war 40 Minuten lang eine Katastrophe.

Ingolstadts Trainer Larry Mitchell auf der Pressekonferenz