Puck des ersten Tors von Olympia-Team

Korea wird ausgestellt

Der Puck, mit dem das gesamtkoreanische Eishockey-Team der Frauen bei den Olympischen Winterspielen sein erstes Tor erzielt hat, soll in der Hockey-Ruhmeshalle in Toronto ausgestellt werden. Der stellvertretende Sportmanager für Hockey bei den Winterspielen in Pyeongchang, Martin Hyun, sagte der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap, er habe den Puck an einen Vertreter des Internationalen Eishockey-Verbands (IIHF)

übergeben. „Sie wussten bereits, dass das ein historischer Puck ist“, wurde Hyun zitiert. Er habe sich den Puck rechtzeitig nach dem Tor beim Punktezähler gesichert. Wäre der Puck ins Spiel zurückgebracht worden, wäre er vermutlich für immer verloren