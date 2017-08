Der Wechsel von Offensivspieler Valentino Lazaro zu Hertha BSC ist perfekt. Das bestätigte der Berliner Fußball-Bundesligist am Donnerstag auf seiner Internetseite. Der 21 Jahre alte österreichische Nationalspieler wird zunächst ausgeliehen, Hertha verfügt über eine Kaufoption. "Wir sind froh, dass es mit dem Wechsel von Valentino geklappt hat. Er wird uns mit seiner Qualität und Flexibilität in der Offensive weiterbringen. Dass wir ihn schon länger im Blick hatten, ist ja kein Geheimnis", wird Manager Michael Preetz in einer Pressemitteilung zitiert. Der Neuzugang zeigte sich ebenfalls sehr zufrieden. "Der Kontakt zu Hertha war schon länger da. In all den Gesprächen mit Michael Preetz und Pal Dardai hatte ich ein gutes Gefühl", sagte Lazaro.

Bis der Mittelfeldspieler erstmals für die Berliner auflaufen kann, dauert es aber noch ein bisschen. Denn Lazaro fällt wegen einer Ausbanddehnung momentan aus. Lazaro ist nach Davie Selke, Mathew Leckie, Karim Rekik und Jonathan Klinsmann der dritte Hertha-Neuzugang. (Tsp)