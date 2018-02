So geht es weiter



Am Samstag um 10 Uhr beginnen die Viertelfinals der Frauen. Deutschland trifft um 13 Uhr auf Polen. Die Halbfinals finden abends statt.



Die deutschen Männer sind schon im Halbfinale. Dort spielen sie um 16.30 Uhr gegen den Iran.



Wer auch die kleineren Hockeynationen noch einmal sehen will, dem sei Halle 2 empfohlen. Ab 10.30 Uhr gibt es dort die Platzierungsspiele.