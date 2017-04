Der FC Liverpool hat in der englischen Premier League drei wichtige Punkte im Kampf um den Einzug in die Champions League geholt. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gewann am Sonntag bei West Bromwich Albion mit 1:0 (1:0) und verdrängte in der Tabelle mit 66 Punkten wieder Manchester City (64) von Rang drei.

Den Siegtreffer für das Team um den deutschen Fußball-Nationalspielers Emre Can erzielte der frühere Bundesligaprofi Roberto Firmino in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit per Kopfball. (dpa)