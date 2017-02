Die BR Volleys haben am Samstagabend ihren sechsten Sieg in Folge gelandet. Beim Tabellenvierten der Bundesliga, dem TV Düren, setzten sich die Berliner klar mit 3:0-Sätzen (25:23, 25:23, 25:18) durch. Damit zogen die Volleys nach Punkten mit Tabellenführer Friedrichshafen gleich, der am Sonntag die Chance besitzt, sich wieder abzusetzen. (Tsp)