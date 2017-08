Jakob Busk setzte voll auf Retro. Der Torhüter des 1. FC Union Berlin spielte in einem schlichten schwarzen Fan-T-Shirt, auf dem in Brusthöhe nur das große Klublogo prangte. Kein Sponsor, kein Ausstatterlogo. Und auf die Rückseite war nur die Nummer zwölf aufgeflockt – und nicht etwa noch der Name des Dänen.

Doch sein ungewöhnliches Outfit am Sonntagnachmittag im Auswärtsspiel der Berlin beim 1. FC Nürnberg war kein bewusstes Plädoyer für die klassischen Designs der guten alten Zeiten. Die Köpenicker hatten schlicht und einfach vergessen, das normale Torwarttrikot des 23-Jährigen mitzunehmen. So musste er in improvisierter Kleidung auflaufen.

Auf Busks Leistung hatte die improvisierte Retro-Kleidung keinen Einfluss. Beim 2:2 (0:0)-Unentschieden der Berliner gegen Nürnberg zeigte Busk besonders in der zweiten Hälfte starke Paraden. Bei den Toren der Gastgeber durch Cedric Teuchert zum zwischenzeitlichen 1:1 und zum 2:2 durch Hanno Behrens kurz vor Schluss war er allerdings chancenlos. Für Union trafen Simon Hedlund (46. Minute) und Sebastian Polter (60.). In der Nachspielzeit sah Grischa Prömel noch die Rote Karte für ein grobes Foulspiel.

Union bleibt damit im dritten Spiel ungeschlagen, muss jedoch das erste Unentschieden hinnehmen. Mit einer Ausbeute von sieben Punkten ist die Mannschaft von Trainer Jens Keller nun Fünfter der Zweiten Liga - punktgleich mit Tabellenführer Sandhausen.

Doch im Max-Morlock-Stadion sah es für Kellers Team zunächst nicht nach einem erfolgreichen Tag aus. Denn die Franken, die die ersten beiden Ligaspiele gewonnen hatten, setzten die Köpenicker sehr unter Druck. Keller hatte den Offensivdrang der Gastgeber erwartet. Deshalb hatte der 46-Jährige im Vergleich zum letzten Ligaspiel vor zwei Wochen gegen Holstein Kiel auch seine Startformation auf einer Position verändert. Im Mittelfeld rückte der defensiv stärkere Stephan Fürstner für Marcel Hartel in die erste Elf.

Aber zunächst waren es die Nürnberger, die die Bälle früh eroberten, viele Zweikämpfe für sich entschieden und so immer wieder zu gefährlichen Aktionen kamen – meist über ihre linke Seite mit Tim Leibold und Sebastian Kerk. Außerdem hatten sie nach Standardsituationen ein paar gute Gelegenheiten.

Kaum spielten die Berliner nach der Pause mal schnell und direkt, traf Hedlund nach Traumpass von Skrzybski zum 1:0. Doch nur neun Minuten später glich Teuchert aus. Kurz darauf köpfte Polter das 2:1 - und in der 90. Minute musste Union noch den Ausgleich hinnehmen. (Tsp)