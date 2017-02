MELDUNGEN

Beatrice Gründler erhält Leibniz-Preis

Professorin Beatrice Gründler von der Freien Universität Berlin hat einen Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) erhalten. Die Arabistin wurde vom zuständigen Nominierungsausschuss aus 134 Vorschlägen ausgewählt, wie die DFG mitteilte. Insgesamt wurden drei Wissenschaftlerinnen und sieben Wissenschaftler prämiert. Die Auszeichnung ist mit je 2,5 Millionen Euro dotiert. Mit einem Leibniz-Preis ausgezeichnet wurde auch der Kognitionspsychologe Professor Ralph Hertwig, Direktor des Forschungsbereichs Adaptive Rationalität am Max-Planck-Institut (MPI) für Bildungsforschung in Berlin und Honorarprofessor an der Freien Universität. Die Preise werden am 15. März 2017 in Berlin verliehen.

Der Präsident der Freien Universität, Professor Peter-André Alt, betonte: „Wir freuen uns sehr, dass Beatrice Gründler, eine herausragende Wissenschaftlerin mit hoher internationaler Reputation, mit dem bedeutendsten deutschen Forschungsförderpreis ausgezeichnet wird. Dies ist eine Bestätigung für die exzellenten Geisteswissenschaften an der Freien Universität Berlin und die Bedeutung der nicht-europäischen Philologien in diesem Spektrum.“ Alt gratulierte auch dem Direktor des Forschungsbereichs Adaptive Rationalität am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.

Beatrice Gründler, Jahrgang 1964, erhielt den Preis für ihre Studien zur Vielstimmigkeit der arabischen Poesie und Kultur, hieß es in der Begründung der DFG. Bereits zu einem frühen Zeitpunkt ihrer wissenschaftlichen Laufbahn habe sie sich dem Medium der Schrift in ihrer grundlegenden Bedeutung für die arabischen Traditionen zugewandt. Sie habe „anhand ihrer Forschungen eine komplexe Mediengeschichte der arabischen Welt“ entwickelt, die von der Einführung des Papiers bis zum Buchdruck und darüber hinaus reiche. Weiter hieß es, mit ihrem seit 2015 durchgeführten Pilotprojekt einer digitalen kritischen und kommentierten Edition des „Kalila wa-Dimna“ habe Beatrice Gründler Text-, Entstehungs- und Wirkungsgeschichte jener Fabelsammlung erschlossen, die als eine der frühesten arabischen Prosaschriften und als zentraler Text der arabischen Weisheitsliteratur gilt.

Der Technik nicht blind vertrauen

Als die Air France-Maschine 447 im Juni 2009 in den Atlantik stürzte, kamen 228 Menschen ums Leben; vermeintlich wegen eines technischen Fehlers. Ursache war jedoch das Wechselspiel zwischen Mensch und Maschine, wie eine aktuelle Studie von Professor Gordon Müller-Seitz von der Technischen Universität Kaiserslautern und Olivier Berthod von der Freien Universität Berlin ergab. Sie gingen der Frage nach, wie die komplexe Technik an Bord, die eigentlich die Sicherheit des Fluges gewährleisten soll, dazu führen kann, dass Piloten sich bei einer Fehlermeldung derart unter Stress setzen lassen und falsch handeln.

Während des Flugs von Brasilien nach Frankreich hätten sich die Piloten der Dunkelheit wegen nur auf den Autopiloten und die Bordautomatik verlassen können, sodass sie nicht sehen konnten, in welcher Lage sich das Flugzeug tatsächlich befand, sagt Professor Müller-Seitz, der zu Strategie, Innovation und Kooperation forscht. Als die Messinstrumente plötzlich falsche Daten zur Geschwindigkeit anzeigten, leitete der Copilot umgehend einen Steigflug ein: „Zur Fehlermeldung kam es, weil die Messsensoren eingefroren waren“, erläutert Professor Müller-Seitz. In Folge des Steigflugs erreichte das Flugzeug einen extremen Winkel, der zu einem Strömungsabriss führte. „Mittlerweile waren die Sensoren wieder aufgetaut und haben richtige Angaben geliefert, die die Piloten nicht mehr einordnen konnten“, sagt Olivier Berthod, der zur Organisationstheorie forscht.

Die Wissenschaftler beschäftigen sich in ihrer Arbeit mit der sogenannten Soziomaterialität, dem Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Sie analysierten die Auswertungen des Flugschreibers, die Aufzeichnung der Gespräche im Cockpit und weitere Unterlagen. „Solche Beispiele zeigen, welche Folgen es haben kann, wenn der Mensch sich zu sehr auf automatisierte Systeme verlässt und ihre Zusammenhänge aus dem Blick verliert“, sagt Berthod. „Die Copiloten waren mit der Situation überfordert und einer emotionalen Belastung ausgesetzt. Ihnen fehlte die Erfahrung, sie verfielen in Stress und Panik, anstatt Ruhe zu bewahren und als Team nach einer Lösung zu suchen“, sagt Müller-Seitz.

In ihrer Studie, die in der jüngsten Ausgabe der Fachzeitschrift „Journal of Management Inquiry“ erschienen ist, mahnen die Wissenschaftler im Umgang mit technischen Systemen zu reflektierter Wachsamkeit. Dies betreffe nicht nur Piloten, sondern auch andere Berufsgruppen, etwa Börsenmakler, deren Computerprogramme mit Millionen von Werten zugleich handeln.

Kamera funkt weiter Bilder vom Mars

Die Erforschung der Oberfläche des Planeten Mars mithilfe einer hochauflösenden Kamera ist bis Ende 2019 gesichert. Die Fachrichtung Planetologie und Fernerkundung am Institut für Geologische Wissenschaften der Freien Universität Berlin erhält 2,67 Millionen Euro für die Fortsetzung des Projekts. Das Vorhaben „High Resolution Stereo Camera“ (HRSC) auf der Mission Mars-Express der Europäischen Weltraumbehörde (ESA) aus Mitteln des Bundeswirtschaftsministeriums gefördert, unterstützt durch die nationale Raumfahrtagentur (DLR e. V. Raumfahrtmanagement).

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen die Mosaike aus einzelnen Bildstreifen, die die Sonde im Orbit aufnimmt, vervollständigen und verbessern. Die riesigen Bilddatenmengen sollen zu einer großen Karte zusammengefügt werden, um daraus physikalische und geologische Informationen zur Entstehung und Entwicklung des Planeten ableiten zu können.

Seit Januar 2004 hat die Kamera 98 Prozent der gesamten Marsoberfläche aufgenommen mit einer Auflösung, die genauer ist als 100 Meter pro Bildpunkt. Nach mehr als 16 000 Mars- umrundungen funktioniert die Kamera immer noch einwandfrei und die Berliner Planetenforscher der Freien Universität Berlin und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR Adlershof) bereiten sich darauf vor, den Mars auch über 2019 hinaus abzulichten.

Weitere Informationen zum High Resolution Stereo Camera-Experiment gibt es hier.

Erinnerungen an die Besatzung Griechenlands

Die Auswirkungen der Besatzung Griechenlands durch das Deutsche Reich 1941 bis 1944 stehen im Mittelpunkt eines neuen Projekts mit Zeitzeugen. Das Oral-History-Vorhaben „Erinnerungen an die Okkupation in Griechenland“ wird vom Auswärtigen Amt, der Stavros Niarchos Foundation, der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ und der Freien Universität gefördert. Die geplante, öffentlich zugängliche Plattform wird etwa 70 lebensgeschichtliche und wissenschaftlich aufbereitete Video-Interviews umfassen. An dem Projekt ist das Center für Digitale Systeme (CeDiS) der Freien Universität beteiligt.

Von 1941 bis 1944 stand Griechenland unter deutscher Besatzung. Zehntausende starben an den Folgen langjähriger Unterernährung, etwa 60 000 griechische Juden wurden deportiert und in deutschen Konzentrationslagern ermordet. Zudem fielen zwischen 30 000 und 50 000 Griechen, zumeist Zivilisten, den sogenannten „Vergeltungsmaßnahmen“ der deutschen Besatzer zum Opfer. Obwohl die Auswirkungen der Okkupation bis heute in der griechischen Erinnerungskultur spürbar sind, ist Forscherinnen und Forschern zufolge über Griechenlands Rolle im Zweiten Weltkrieg noch sehr wenig bekannt. Auch der Bevölkerung beider Länder seien Einzelheiten des Themas kaum präsent. Das Projekt „Erinnerungen an die Okkupation in Griechenland“ setzt an dieser Lücke an: Ziel ist es, das Gedächtnis griechischer Zeitzeuginnen und Zeitzeugen der deutschen Besatzung während der Zeit des Nationalsozialismus zu bewahren.

Graduiertenschulen von Einstein Stiftung ausgezeichnet

Die Einstein Stiftung hat zum ersten Mal Preise für herausragende Berliner Promotionsprogramme vergeben. An der Freien Universität wurden die Friedrich-Schlegel-Graduiertenschule für literaturwissenschaftliche Studien ausgezeichnet und die Berlin Graduate School of Ancient Studies, die gemeinsam von Freier Universität und Humboldt-Universität getragen wird. Der Regierende Bürgermeister von Berlin und Senator für Wissenschaft und Forschung, Michael Müller, überreichte die Urkunden. Das Gesamtpreisgeld über drei Jahre beträgt für die geförderten Einrichtungen rund eine Million Euro.

Internetangebot für Informatik in der Grundschule

An der Freien Universität ist in Kooperation mit der französischen Bildungsinitiative „La main à la pâte“ ein deutschsprachiges Internetangebot mit Bildungsmaterialien für Grundschulen zum Thema Informatik erarbeitet worden. Das Unterrichtsmodul „1, 2, 3 ... kodiert, programmiert, verschlüsselt!“ soll Erst- bis Sechstklässler auf die digitale Welt vorbereiten und eine Grundbildung in Informatik vermitteln. Lehrkräfte mit und ohne Informatikkenntnisse können aus dem umfangreichen und kostenfreien Angebot Einheiten zusammenstellen, die auf ihren Unterricht und ihre technischen Möglichkeiten zugeschnitten sind. Online zu finden hier.

Finnische Kindergärten setzen Papilio-Programm ein

Das von Wissenschaftlern der Freien Universität unter der Leitung von Professor Herbert Scheithauer begleitete Programm Papilio des Augsburger Vereins Papilio e. V. zur Stärkung der sozial-emotionalen Kompetenzen Heranwachsender wird nun auch in finnischen Kindergärten eingesetzt. Das Programm wird vom finnischen Bildungs- und Kulturministerium, verschiedenen Stiftungen und weiteren Sponsoren in dem Land unterstützt. Papilio wird in zwei drittmittelgeförderten Projekten auch auf Anforderungen in der Grundschule sowie auf die Bedürfnisse von Kindern unter drei Jahren (U3) hin fortentwickelt. Beide Projekte werden ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsbereich Entwicklungswissenschaft und Angewandte Entwicklungspsychologie der Freien Universität entwickelt, eingesetzt und evaluiert. Beteiligt bei Papilio U3 ist auch die Universität Erlangen-Nürnberg.

Versteckte Flüsse im Erdinneren

Verzweigte Fluss-Systeme gibt es nicht nur auf der Erdoberfläche, auch tief im Erdinneren gibt es ähnliche Strukturen. Das zeigt eine Studie von Forschern der Freien Universität Berlin und der niederländischen Universität Utrecht. Die Geowissenschaftler Professor Oliver Plümper von der Universität Utrecht und Professor Timm John vom Institut für Geologische Wissenschaften der Freien Universität fanden Hinweise, dass Wasser im Erdinneren durch flusssystemartige Strukturen fließt und somit die Wasserkreisläufe der Erde in Balance hält. Die Ergebnisse wurden in der jüngsten Ausgabe von Nature Geoscience veröffentlicht. An der Studie beteiligt waren auch Forscherinnen und Forscher der Universität Lausanne und der Universität von Genua.

Ausgründung der Freien Universität erhält Innovationspreis

Das Unternehmen DendroPharm GmbH ist mit dem Innovationspreis Berlin-Brandenburg 2016 geehrt worden. Die Ausgründung der Freien Universität gewann im Finale des Wettbewerbs einen der fünf Preise. Beworben hatten sich die Initiatoren von insgesamt 122 Projekten. DendroPharm entwickelt sogenannte dendritische Nanocarrier – eine Art Shuttle für den Medikamententransport – zur Behandlung von chronischen Krankheiten. Die Lern-Anwendung Memucho erreichte das Halbfinale.

Scheer Holding beteiligt sich an Ausgründung

Die Ausgründung Inspirient, ein Unternehmen, das mithilfe künstlicher Intelligenz die Analyse von Geschäftsdaten automatisiert, hat die Scheer Holding als Investor gewonnen. Die Holding übernimmt eine zweistellige Minderheitsbeteiligung des Start-ups der Freien Universität Berlin, das im Juni 2016 gegründet wurde. Die Scheer Holding mit Sitz in Saarbrücken hält Beteiligungen an kleinen und mittleren technologieorientierten Unternehmen, die ihre Kunden bei der digitalen Transformation unterstützen. „Inspirient zeigt neue Wege auf, wie Unternehmen ihre Daten besser als Wettbewerbsvorteil nutzen können“, sagte August-Wilhelm Scheer, Professor für Wirtschaftsinformatik, Unternehmer und Alleingesellschafter der Holding.

Behindertenrechtskonvention im Fokus der Forschung

Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen ist Gegenstand eines neuen Forschungsprojekts am Arbeitsbereich Bildungsforschung und soziale Systeme der Freien Universität. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft bewilligte für das Teilprojekt „CONNECT: Vernetzung und Einflussmöglichkeiten internationaler Sekretariate in der internationalen Umwelt- und Behindertenpolitik im Zeitverlauf“ eine Fördersumme von 400 000 Euro für die Dauer von drei Jahren. Unter Leitung von Professorin Nina Kolleck wird ab Oktober 2017 untersucht, welchen Einfluss internationale Sekretariate bei der Aushandlung von internationalen Verträgen haben. Grundlage sind die Ergebnisse der ersten Projektphase zur Rolle von Umweltsekretariaten bei den Klimaverhandlungen. Im Fokus des aktuellen Projektes steht die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Das Vorhaben ist Teil der an der Freien Universität angesiedelten DFG-Forschergruppe International Public Administration, einer Kooperation der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer, der Technischen Universität Darmstadt, der Universität Potsdam und der Freien Universität Berlin.

Neues Weiterbildungsangebot in interkultureller Kompetenz

Der Umgang mit kultureller Vielfalt gehört heute zum Hochschulalltag. Mit dem Zertifikatslehrgang „Trainer/in für interkulturelle Qualifizierung an Hochschulen“ bietet das Weiterbildungszentrum der Freien Universität von Juni 2017 bis Januar 2018 eine neue Fortbildung an. Sie richtet sich an Hochschulmitarbeiterinnen und -mitarbeiter mit internationaler Erfahrung, die Kompetenzen zur Einführung oder Weiterentwicklung interkultureller Qualifizierungsangebote an Hochschulen erwerben wollen. Der Lehrgang dauert drei Tage pro Modul; es können bis zu vier Module gebucht werden. Anmeldung und weitere Informationen unter www.fu-berlin.de/wbz/ttt, Beratung: Nicholas Hübner, Weiterbildungszentrum der Freien Universität Berlin, Telefon: 030/838-51478, E-Mail: n.huebner@fu-berlin.de

Anmeldung zum Masterstudiengang Europawissenschaften noch bis März

Der englischsprachige Masterstudiengang Europawissenschaften hat zum Ziel, besonders qualifizierte Hochschulabsolventen durch ein interdisziplinär angelegtes Studium auf (Führungs-) Positionen in europarelevanten Bereichen auf nationaler und internationaler Ebene vorzubereiten. Das einjährige Aufbaustudium, das in Kooperation der Freien Universität und der Technischen Universität Berlin angeboten wird, vermittelt den Studierenden praxisnah und berufsvorbereitend einen fundierten Einblick in die Kerndisziplinen der Europaforschung (Politik-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften). Es schließt mit dem akademischen Grad des „Master of European Studies" ab. Für das nächste Studienjahr ab Oktober 2017 können sich Interessierte noch bis zum 15. März bewerben. Weiterführende Informationen hier.

Ausstellungsparcours in Peking zur documenta

Klaus Siebenhaar und Mona Stehle vom Institut für Kultur- und Medienmanagement der Freien Universität zeigen im Pekinger CAFA Art Museum die Geschichte der documenta. Die Schau vom 1. bis 3. März ist eine Kooperation mit dem documenta-Archiv Kassel und dem Institute for Art Administration and Education der Central Academy of Fine Arts in Peking. Gezeigt werden etwa 600 Exponate.