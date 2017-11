Wir treffen uns im Nieselregen und drehen Runde um Runde um den Teich im Park vor seiner Tür. Er hat den Kinderwagen dabei, ich zwei Bier. Wir stoßen an. Er sagt: Jo, und jetzt kannst du mir ja mal sagen, was ich mit meinem Leben anfangen soll.

Kannst ja endlich Bundeskanzler werden, sage ich. Weil das schon immer meine Idee für ihn war. Er hat eine echt seltene Mischung von Eigenschaften: Er ist uneitel und selbstbewusst. Er trägt gern Verantwortung, trifft gern Entscheidungen, aber muss nicht im Mittelpunkt stehen. Herausforderungen nimmt er spielerisch. Er hat immer Lust aufs nächste Level.

Also jetzt?

Er zuckt die Schultern. Keine Ahnung.

Wir latschen um den Teich, Runde um Runde, bis die Biere alle sind und wir klitschnass. Und ich kapiere erst nach und nach: Flix ist echt auf der Suche. Wie vielleicht noch nie in seinem Leben. Er wird ziemlich sicher nie wieder in seinem Leben finanzielle Sorgen haben - und genau das macht alles so schwierig.

Wir schütteln uns und treffen eine Abmachung: Nächsten Monat fahren wir zusammen in Urlaub, irgendwohin, wo es nicht regnet, Mallorca vielleicht. Feiern seinen Geburtstag und nehmen uns Zeit, um über seine Situation zusammen nachzudenken.

Flix und Finn. Finn und Flix. Zwei Männer, die sich schon kannten, als sie noch Jungs waren. Sie haben dabei zugeguckt, wie der andere einen Bart bekam, sind gemeinsam an Dreadlocks und der Liebe verzweifelt. Und immer schon hatten sie Ideen: Mit fünfzehn planten sie einen Kiosk im Carport von Flix‘ Eltern, mit sechzehn kauften sie sich einen CD-Brenner, als die Dinger noch unerschwinglich waren, und verdienten sich damit sechs Wochen Sommerurlaub mit Dosenbier zu viert im Dreimannzelt. Mit dreißig kauften sie zusammen ein Haus und ließen alle wichtigen Freunde einziehen.

Flix heißt nicht wirklich Flix, aber der Name passt eigentlich fast besser zu ihm als der, den seine Eltern ihm gegeben haben.

Der eine mischt sich ein beim anderen, seit die beiden sich kennen. Sie sind Freunde. Sie waren das erste Mal zusammen im Internet, da war es nur ein halber Scherz, wenn man sagte: Dieses Internetz, schon mal gehört? Nach zehn Minuten und einem gescheiterten Versuch zu chatten, beschlossen sie, dass das Internet nichts taugt. Finn schrieb seinen ersten Roman, während Flix im gleichen Zimmer für fünf Mark die Computer aller Eltern und Nachbarn reparierte. Ein halbes Jahr später beschloss Flix zusammen mit einem Schulfreund, dass das Internet doch etwas taugt, und die beiden gründeten ein Startup, auch wenn das damals noch nicht so hieß.

Illustration: Frank Höhne

"Ich wollte einfach immer, dass was passiert. Das ist so geblieben, auch wenn die Dimensionen sich verändert haben. Ich will was machen, am besten zusammen mit anderen. Was aufbauen, beim Wachsen zusehen, zusammen den Erfolg genießen. Dabei ist Geld an sich nicht die Motivation, sondern nur das Messinstrument für den Erfolg. Ein Mittel, mit dem man das, was man macht, nach vorne bringen kann. Geld war für mich nie was, was gespart werden sollte. Kein Geld zu verdienen, war nur deswegen keine Option, weil man Geld braucht, um was zu machen. Das ist doch das Coole an Geld: dass es einem Möglichkeiten gibt."

Es war logisch, dass Flix eine Firma gründet. Schon mit zwölf hat er semiprofessionell mit Überraschungseierfiguren gehandelt. Im Familienurlaub in Dänemark hat er im Supermarkt so ein Angebot entdeckt: Ü-Eier im Dreierpack für umgerechnet drei Mark, Besonderheit: In jedem Dreierpack war mindestens eine Figur. Flix wusste, dass er die Figuren auf dem Flohmarkt für fünf Mark loswird, damals hat so ziemlich jeder die blöden Dinger gesammelt. Also hat er seine Eltern überredet, ihm zweihundert Mark zu leihen. Die fanden es zwar bescheuert, aber Flix konnte schon damals sehr überzeugend sein. Er hat alle Supermärkte abgeklappert und auf dem nächsten Flohmarkt die zweihundert Piepen knapp verdreifacht. Ich glaube wirklich: Für ihn war das ein Spiel. Die Kohle war zweitrangig.

Hier könnte man eine coole Erfolgsgeschichte aus dem westeuropäischen Startup-Kapitalismus des frühen einundzwanzigsten Jahrhunderts erzählen. Aber so wie Flix nicht Flix heißt und es darum auch nicht geht, können an dieser Stelle leider auch keine Details über dieses Startup stehen. Es ist aber auch nicht wichtig. Wesentlich ist: Flix hat ein Unternehmen gegründet, das Unternehmen ist durch die Decke gegangen und heute, keine zwanzig Jahre später, ist dieses Unternehmen Schätzungen zufolge mehr wert, als mehrere Generationen von Finns und Flix‘ Familie zusammengenommen jemals verdient haben...

Die vollständige Geschichte lesen Sie in unserem Magazin "Tagesspiegel BERLINER". Der untenstehende Link führt Sie zum kostenlosen ePaper - nach einer wirklich schnellen und unkomplizierten Registrierung!

Tagesspiegel BERLINER auf Twitter folgen: