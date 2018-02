Bei dem starken Erdbeben an der Ostküste Taiwans sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Verletzten stieg auf mehr als 200, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten. Mehrere Menschen waren demnach noch unter Trümmern eingeschlossen. Nach taiwanischen Behördenangaben hatte das Beben eine Stärke von 6,4. Am stärksten von dem Beben getroffen wurden ein Hotel und ein Apartmenthaus in der bei Touristen beliebten Hafenstadt Hualien, wie die Feuerwehr mitteilte.

Das Marshal-Hotel neigte sich durch das Beben zur Seite, Teile des Gebäudes brachen zusammen. Rettungskräfte versuchten, Menschen mit Hilfe von Kränen aus den oberen Stockwerken zu bergen. Fünf weitere Gebäude, darunter ein Krankenhaus, wurden beschädigt, auf den Straßen lag Schutt, neben Autobahnen waren Erdrisse zu sehen. "Das ist das schwerste Beben in Hualien seit mehr als zehn Jahren", sagte der Anwohner Blue Hsu der Nachrichtenagentur AFP.

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS ereignete sich der Erdstoß um 23.50 Uhr Ortszeit (16.50 Uhr MEZ) rund 20 Kilometer nordöstlich von Hualien. Ihm waren fast hundert kleinere Beben in den vergangenen drei Tagen vorausgegangen. Das Erdbeben in der Nacht zum Mittwoch ereignete sich fast genau zwei Jahre nach einem Erdstoß derselben Stärke in der südtaiwanischen Stadt Tainan. Damals kamen mehr als hundert Menschen ums Leben. (AFP)