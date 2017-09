Ein oder mehrere Unbekannte erpressen Einzelhandelskonzerne mit vergifteten Lebensmitteln. Gefordert werde von den Unternehmen ein "niedriger zweistelliger" Millionen-Betrag, teilte der stellvertretende Konstanzer Polizeipräsident Uwe Stürmer am Donnerstag mit. Sollten die Konzerne nicht zahlen, würden bundes- und europaweit vergiftete Lebensmittel in den Filialen der Konzerne deponiert, laute die Drohung. Welche Lebensmittelkonzerne und Drogerieunternehmen betroffen seien, sagte Stürmer nicht.

Die Drohung sei glaubhaft, da der Täter am 16. September fünf Verpackungen mit vergifteter Babynährung in Lebensmittelgeschäften abgestellt habe, sagte der Polizei-Vizepräsident. Der Täter habe die Polizei darüber informiert, so dass die Produkte sichergestellt werden konnten.

„Wir nehmen den Täter ernst.“

Die Polizei geht davon aus, alle vergifteten Gläser entdeckt zu haben. Es sei jedoch falsch, sich nur auf Babynahrung zu konzentrieren. Der Täter geht skrupellos vor, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. „Wir nehmen den Täter ernst.“

Die Behörden haben das Foto eines dringend Tatverdächtigen veröffentlicht. Es handele sich um einen etwa 50 Jahre alten Mann mittlerer Größe mit schlanker, sportlicher Statur, sagte Polizeivizepräsident Stürmer. Der Mann habe „eventuell zur Tarnung“ eine Brille getragen. Besonders auffällig sei ein weißer Sohlenrand an den Sportschuhen des Abgebildeten. „Bei dem Mann handelt es sich sehr wahrscheinlich um den Giftausbringer“, sagte Stürmer.

Als Schadstoff bei der Lebensmittelerpressung ist den Behörden zufolge Äthylenglykol verwendet worden. „Es wurde in die Nahrung eingerührt“, sagte Ministerialrätin Petra Mock. Es handele sich um eine klare, süß schmeckende Flüssigkeit. „Schon 30 Milliliter sind bei Erwachsenen gesundheitsgefährdend“, sagte sie. Äthylenglykol müsse aber nicht tödlich sein, wenn rechtzeitig ärztlich dagegen vorgegangen werde, sagte Mock. (dpa)