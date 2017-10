Ein Pilot der insolventen Air Berlin hat den letzten Flug auf der Strecke von Miami nach Düsseldorf am Montag zu einem waghalsigen Abschiedsmanöver genutzt. Kurz vor der Landung zog er die Maschine noch einmal hoch und startete in einer Kurve Richtung Flughafengebäude wieder durch, berichtete unter anderem "RP Online". Nach einer Runde um den Flughafen landete er die Maschine dann sicher.

Mehrere Amateurfilmer machten Aufnahmen von der Ehrenrunde des Flugs AB7001. Besonders eindrucksvoll ist ein Video, das augenscheinlich aus dem Tower des Flughafens gedreht wurde.

"Der ist zu hoch, der ist zu hoch", sagt eine männliche Stimme auf dem Video, als die Maschine Richtung Landebahn fliegt - doch folgt dem Satz dann bereits Gelächter auch aus dem Hintergrund. Weitere Bemerkungen lassen ebenfalls darauf schließen, dass die Mitarbeiter im Tower vom Plan des Piloten wussten. "Mega", sagt eine Frau bewundernd. Dann gibt es noch Applaus.

In Kommentaren unter dem Video finden sich Zustimmung und Kritik. "Ein sehr bewegender Moment und Chapeau an den Piloten", heißt es etwa. Aber auch: "Was der Pilot da eigenmächtig gemacht hat, findet ich verantwortungslos. Und der Tower lacht darüber?"

Auch aus anderen Perspektiven wurde das Flugmanöver gefilmt.

Was die Passagiere an Bord von der Abschiedsrunde hielten, war zunächst nicht bekannt. (Tsp)