Griechenland und Türkei : Zwei Tote und viele Verletzte nach Seebeben vor Insel Kos

Mitten in der Nacht bebt in Ferienregionen in Griechenland und der Türkei die Erde. Betroffen ist vor allem die Insel Kos. Im Hafen schwappen Tsunami-Wellen über die Mauern.