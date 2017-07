Bei einem Messerangriff im ägyptischen Ferienort Hurghada am Roten Meer sind am Freitag zwei deutsche Frauen getötet worden. Mindestens vier Touristen wurden verletzt, darunter zwei Frauen aus Armenien und ein Tscheche, wie die Außenministerien in Eriwan und Prag mitteilten. Die Agentur Interfax berichtete, dass eine russische Frau verletzt worden sei und berief sich dabei auf das russische Konsulat.

Über die Nationalität der Toten gab es zunächst unterschiedliche Angaben. Erst war von zwei Ukrainerinnen die Rede, was die Botschaft des Landes in Kairo jedoch dementierte. Später berichtete die Nachrichtenagentur Reuters von zwei Deutschen. Dies hatte sie vom Sicherheitschef der Region erfahren. Die Deutsche Presse-Agentur bestätigte am späten Freitagabend diesen Bericht unter Bezug auf den Staatlichen Informationsservice (SIS) Ägyptens. AFP erfuhr die Nationalität von einem Vertreter des Gesundheitsministeriums in Kairo.

Der ägyptische Informationsservice berief sich in seiner Erklärung auch auf Quellen, nach denen die beiden Getöteten in Hurghada gearbeitet haben könnten. Dies werde bei den weiteren Ermittlungen berücksichtigt werden, so der SIS.

Das Auswärtige Amt in Berlin hatte zuvor nicht ausgeschlossen, dass Deutsche getötet worden seien. „Gewissheit haben wir darüber noch nicht“, teilte ein Sprecher am Freitagabend in Berlin mit. Die Botschaft in Kairo stehe im engsten Kontakt zu den ägyptischen Behörden und arbeite daran, schnellstmöglich für Aufklärung zu sorgen.

Der Angreifer sei von einem öffentlichen Bereich aus an den Hotelstrand geschwommen und habe mit dem Messer mehrere Touristengruppen angegriffen, hieß es in einer Erklärung des ägyptischen Innenministeriums. Die ägyptische Nachrichtenseite „Al-Masry Al-Youm“ zitierte den Manager des Hotels „El Palacio“. Demnach soll der Angreifer zunächst an einem benachbarten Hotelstrand Urlauber attackiert haben, bevor er zum Strand seiner Anlage weitergeschwommen sei. Dort sei er von Sicherheitsleuten und Gästen überwältigt worden. Die Motive für die Tat waren zunächst unklar. Der Angreifer sei festgenommen worden und werde verhört, teilte das ägyptische Innenministerium mit.

Hurghada ist neben Scharm el Scheich das größte ägyptische Touristenzentrum am Roten Meer. Seit den 1980er Jahren sind mehr als 250 Hotelanlagen in dem früheren Fischerdorf entstanden. Die Ferienregion ist auch bei deutschen Urlaubern beliebt. Bekannt ist der Badeort vor allem für seine durchgängig warmen Temperaturen und die faszinierende Unterwasserwelt. Hurghada gilt daher als wichtigstes Ziel für Tauchurlauber am Roten Meer überhaupt.

Touristenorte in Ägypten wiederholt Ziele von Anschlägen

In Ägypten kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Anschlägen, die sich nicht nur gegen Sicherheitskräfte, sondern auch gegen Touristen richteten. Im April 2006 waren bei einem Dreifach-Anschlag im ägyptischen Urlaubsort Dahab 20 Menschen getötet worden, darunter ein Kind aus Deutschland. Im Juli 2005 starben bei einer Anschlagsserie im Badeort Scharm el Scheich 68 Menschen, unter ihnen auch westliche Touristen. Vier verschiedene Gruppen bekannten sich zu den Anschlägen.

Im Oktober 2015 kamen 224 Menschen ums Leben, als ihre im Badeort Scharm el Scheich gestartete Maschine über der Sinai-Halbinsel abstürzte. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich dazu, auf das Flugzeug einen Bombenanschlag verübt zu haben. Bei den Opfern handelte es sich überwiegend um russische Touristen. (AFP, Reuters, dpa)