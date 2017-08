Bei einem Erdbeben auf der italienischen Urlaubsinsel Ischia ist nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa eine Frau in dem Ort Casamicciola von Teilen einer Kirche erschlagen worden. Sieben weitere Menschen würden vermisst, 25 seien leicht verletzt worden, berichteten italienische Medien am Montagabend. Das Beben hatte eine Stärke von 3,6 und brachte nach Angaben der Feuerwehr mehrere Häuser zum Einsturz. Offiziell gab es noch keine Angaben zu Opfern oder Verletzten. Die Feuerwehr sprach von Schäden an Gebäuden.

"Es war furchterregend"

Touristen und Bewohner seien in Panik auf die Straße gelaufen, berichteten italienische Medien und zeigten Fotos von eingestürzten Häusern und Schutt. Auch soll mancherorts der Strom ausgefallen sein und Hotels geräumt worden sein. Der Zivilschutz berief ein Sondertreffen ein. Ein Krankenhaus auf der Insel wurde evakuiert. Bewohner erzählten, sie würden die Nacht im Freien verbringen. Das Bebenzentrum lag laut Erdbebenwarte in zehn Kilometern Tiefe.

Die Feuerwehr teilte mit, Gebäude seien eingestürzt und beschädigt worden. „Es war sehr stark und sehr furchterregend. Ich habe gehört, dass Menschen gestorben sind“, sagte die Gemeinderätin Donatella Migliaccio der Deutschen Presse-Agentur. Ansa berichtete, eventuell Verletzte könnten mit Schiffen und Hubschraubern ans Festland gebracht werden.

Die Insel mit vulkanischem Ursprung ist vor allem im Sommer sehr beliebt bei Urlaubern. Bundeskanzlerin Angela Merkel macht dort regelmäßig Osterurlaub. Die Insel liegt in der Nähe der Phlegräischen Felder, die zu den weltweit wenigen Dutzend sogenannten Supervulkanen zählen. Italien wird immer wieder von teils verheerenden Erdbeben heimgesucht. Diesen Donnerstag, am 24. August vor einem Jahr, erschütterte ein schweres Beben die mittelitalienische Region um die Stadt Amatrice. 299 Menschen starben. (AFP,dpa)