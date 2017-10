Countrymusiker Jason Aldean steht auf der Bühne des „Route 91 Harvest Music Festivals” in Las Vegas und singt sein letztes Lied dieses Abends. Aus der Richtung des nahen Mandalay Bay Hotels kommen Knall-Geräusche, die von den meisten der rund 40.000 Zuschauer des Freiluftkonzerts zuerst für harmlose Explosionen von Feuerwerkskörpern gehalten werden. Plötzlich brechen die ersten Menschen blutend zusammen, Aldean rennt von der Bühne, während sich die Zuschauer flach auf dem Boden werfen oder geduckt zum Ausgang laufen. Das schlimmste Schusswaffen-Massaker der US-Geschichte hat begonnen. Am Ende werden mehr als 50 Menschen tot und über 400 weitere verletzt sein.

Auf dem Platz vor der Bühne gibt es kaum Deckung vor dem Kugelhagel. „Bleibt unten“, ruft ein Mann. Manche werfen sich auf ihre Kinder. „Sie sind 20, ich bin 53“, sagt ein Festivalgast. „Ich hatte ein gutes Leben.“ Andere versuchen, über die Zäune des Festivalgeländes zu klettern, um sich in Sicherheit zu bringen. Polizeibeamte suchen Schutz hinter ihren Streifenwagen. Nicht alle entkommen den Schüssen. Bilder zeigen zwei Frauen, die zwischen Platikbechern und Bierflaschen auf dem Boden liegen. Einer von ihnen rinnt Blut über die Beine. Augenzeugen berichten von Menschen, die ihre sterbenden Angehörigen in den Armen halten.

Seine Opfer können das Mündungsfeuer sehen

Im 32. Stockwerk des Mandalay-Hotels, das nur durch eine Straßenkreuzung vom Festivalgelände getrennt ist, steht der 64-jährige Stephen Paddock am Fenster und schießt mit einem automatischen Gewehr auf die Menge unter ihm. Seine Opfer können das Mündungsfeuer seiner Waffe sehen, mehrere hundert Schüsse peitschen über den Platz. Zehn bis fünfzehn Minuten lang hätten die Schüsse angehalten, berichtet Konzertbesucherin Rachel de Kerf. „Wir rannten einfach um unser Leben.“ Mehrmals verstummt der Schütze für eine etwa halbe Minute: Paddock lädt nach.

Unterdessen kommen Beamte eines Sondereinsatzkommandos der Polizei im 32. Stockwerk des Mandalay-Hotels an. Sie sprengen die Tür zu Paddocks Zimmer auf, werfen eine Blendgranate hinein und stürmen hinterher. Wenig später ist Paddock tot. Zunächst hieß es, er sei von den Polizisten erschossen worden; die Polizei berichtet jedoch später, er habe sich selbst getötet. Paddock hatte das Massaker minutiös geplant. Im Mandalay Bay mietete er sich schon am vergangenen Donnerstag – also noch vor Beginn des dreitägigen Country-Festivals auf dem Gelände gegenüber vom Hotel – ein Zimmer mit Blick auf das Konzertgelände und versammelte ein regelrechtes Waffenarsenal um sich. Die Beamten zählen mindestens acht Schusswaffen in seinem Zimmer.

Nur wenige Beschränkungen für Waffenbesitz in Nevada

Über die Motive des Täters ist zunächst nichts bekannt. Paddock lebte in einer Senioren-Wohnsiedlung in Mesquite, etwa 120 Kilometer nordöstlich von Las Vegas. Seine Lebensgefährtin Marilou Danley wird zunächst von der Polizei gesucht. Später verlautet, sie habe wohl nichts mit der Gewalttat zu tun gehabt. Der in Florida lebende Bruder des Todesschützen, Eric Paddock, sagt DailyMail.com, sein Bruder sei unpolitisch und auch nicht religiös gewesen. Das Massaker erinnert an einen berühmt-berüchtigten Anschlag in Texas aus dem Jahr 1966, der als die „Uhrenturm-Schießerei“ ins kollektive Gedächtnis Amerikas eingegangen ist. Damals nahm der Student und Ex-Scharfschütze der Marineinfanterie Charles Whitman von der Aussichtsterrasse des Uhrenturms an der Universität Texas in Austin aus seine Mitstudenten und andere Passanten unter Beschuss. Whitman tötete 13 Menschen, bevor er selbst von der Polizei erschossen wurde.

In Las Vegas ist die Opferzahl weit höher, weil Paddock ein hochmodernes Schnellfeuergewehr benutzt, das er auf die große Menschenmenge vor sich richtet. Der Bundesstaat Nevada kennt nur wenige Beschränkungen für den Waffenbesitz; Paddock dürfte keine Probleme gehabt haben, sich sein Mordwerkzeug und genügend Munition zu besorgen. Möglicherweise hat er an der Waffe trainiert: US-Fernsehsender zitieren Experten mit der Einschätzung, das Feuern und rasche Nachladen erfordere Übung. Noch während die Toten gezählt und die Verletzten in den Krankenhäusern behandelt werden, beginnt eine heftige politische Diskussion. Die Polizei vermeidet es, Paddocks Massaker als „Terrorismus“ zu bezeichnen, weil die Motive des Täters nicht bekannt seien.

Wohl kein islamistischer Hintergrund: Trump hält sich zurück

Auch Präsident Donald Trump, der sonst immer mit schnellen Verurteilungen zur Stelle ist, reagiert auffällig zurückhaltend und drückt den Opfern lediglich sein Mitgefühl aus. Als ein radikaler Muslim im vergangenen Jahr in Florida ein Blutbad anrichtete und 49 Menschen tötete, forderte Trump sofort einen Einreisestopp für alle Muslime. Nun steht der Verdacht im Raum, der Präsident messe mit zweierlei Maß: Nur wenn es sich um einen nicht-christlichen oder dunkelhäutigen Täter handele, werde von Terrorismus gesprochen, lautet der Vorwurf. Das Massaker von Las Vegas wird auch die Debatte über die US-Waffengesetze neu anfachen. Jetzt werde es wieder heißen, dass nicht die Waffen an der Gewalt schuld seien, schreibt der Politologe Herny Barker auf Twitter. „Wie viele Menschen müssen denn noch sterben?“