Im Ost-Kongo sind bei einem Rebellenangriff mindestens 14 Soldaten der UN-Friedenstruppen und fünf weitere der kongolesischen Armee getötet worden. 53 weitere Soldaten wurden verletzt, wie die UN-Mission Monusco am Freitag in der Hauptstadt Kinshasa mitteilte. Der Angriff gilt als einer der weltweit blutigsten Zwischenfälle auf Friedenstruppen in den vergangenen Jahren.

Monusco-Chef Maman Sidikou verurteilte die Tat aufs Schärfste. Der Mitteilung zufolge griffen Kämpfer der Rebellengruppe ADF am Donnerstagabend ein Lager nahe Beni in der Provinz Nord-Kivu an. Die Rebellen lieferten sich Gefechte mit den Soldaten von UN und kongolesischer Armee.

Monusco ist mit rund 16.000 Blauhelm-Soldaten und etwa 5.000 Polizisten und zivilen Mitarbeitern die weltweit größte Mission der Vereinten Nationen. Die Soldaten sollen mit einem offensiven Mandat im Osten des Landes die Zivilbevölkerung schützen und gegen Rebellen vorgehen. Der UN-Einsatz im Kongo wurde 1999 beschlossen, zunächst als Friedensmission Monuc bis 2010. (epd)