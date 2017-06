Blonde lange Haare, große blaue Augen, volle rote Lippen: Pamela Anderson gilt als das ultimative Sexsymbol. Im roten „Baywatch“-Badeanzug verdrehte die kanadische Schauspielerin in den 90er Jahren Millionen Männern weltweit den Kopf. Auf mehr als einem Dutzend „Playboy“-Titelbildern war Anderson zu sehen, zuletzt 2016 bekleidet nur mit einer Kette, auf der in großen goldenen Buchstaben „Sex“ stand. An diesem Samstag wird Anderson 50 Jahre alt.

Ihren nach wie vor knackigen Körper habe sie den guten Genen zu verdanken, sagte die Schauspielerin jüngst dem Magazin „Harper’s Bazaar“. „Ich habe Glück, und ich mache hin und wieder Pilates oder gehe mit meinen Hunden raus. Ich bin sehr aktiv, aber ich gehe nicht ins Fitnessstudio oder so.“ Überhaupt sind Anderson derzeit andere Dinge wichtiger: Aktivismus.

Anderson setzt sich mit einer nach ihr benannten Stiftung weltweit für den Tierschutz ein, gegen Pelze und für vegane Produkte, für den Schutz der Meere, für Flüchtlinge und zuletzt so deutlich für den Wikileaks-Gründer Julian Assange, dass sogar Gerüchte über eine Liebelei zwischen den beiden die Runde machten. „Nur weil ich bei ,Baywatch’ und im ,Playboy’ war, heißt das doch nicht, dass ich kein Herz, keine Seele und kein Gehirn habe.“

Geboren wurde Pamela Denise Anderson 1967 in dem kleinen Städtchen Ladysmith auf Vancouver Island vor der Westküste Kanadas. „Bescheidene Verhältnisse“ seien es gewesen, schreibt die Blondine auf ihrer Webseite. In der Schule beeindruckte sie vor allem beim Turnen, nach der Highschool beendete sie ihre Ausbildung. „Leider“, wie sie heute sagt.

Pamela Anderson, Kultfigur der 90er in "Baywatch" Foto: imago/Granata Images

Als der „Playboy“ das erste Mal anrief, sagte sie zunächst ab – „zu schüchtern“. Dann rief das Magazin erneut an, Anderson stritt sich gerade mit ihrem Ex-Verlobten und entschied sich spontan, das Angebot anzunehmen. Auf dem Cover ist sie 1989 mit Blazer, Krawatte und Strohhut zu sehen, ohne Unterwäsche.

Später zieht Anderson nach Los Angeles, sie versucht sich als Schauspielerin. Den Durchbruch schafft sie in den 90ern mit „Baywatch“ als Rettungsschwimmerin an der Seite von David Hasselhoff, von Kritikern belächelt, beim Publikum Kult. Viele andere Rollen kommen hinzu. Für ihren ersten Kinofilm „Barb Wire“ bekommt Anderson allerdings die Goldene Himbeere als schlechteste Schauspielerin.

Auch privat gibt es immer wieder Negativschlagzeilen. 1995 heiratet Anderson den Mötley Crüe-Rocker Tommy Lee, das Paar bekommt zwei Söhne. Schon drei Jahre nach der Hochzeit aber zeigt Anderson Lee wegen Körperverletzung an, der Rocker muss ins Gefängnis, die Ehe wird geschieden. Auch drei weitere Ehen - eine mit dem Musiker Kid Rock und zwei mit dem Produzenten Rick Salomon - scheitern jeweils nach nur wenigen Monaten.

Aber Pamela Anderson lässt sich nicht beirren. Und sie sagte jüngst dem „W Magazine“: „Ich mag das Älterwerden.“ Ich habe wunderbare ältere weibliche Vorbilder in meinem Leben, wie meine großartige Mutter, die glitzernd, glamourös und spaßig sind. Älter zu werden ist nicht das Ende. Ich habe so viel, auf das ich mich freue." Christina Horsten/dpa