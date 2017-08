Ein umstürzender Baum hat bei einer religiösen Feier auf der portugiesischen Ferieninsel Madeira 13 Menschen getötet und 50 weitere verletzt. Das teilten die Regionalregierung am Dienstagabend in Funchal mit. Unter den Verletzten sind Behördenangaben zufolge auch Deutsche. Portugiesischen Medienberichten zufolge war eine 200 Jahre alte Eiche auf eine Menge vor einer Kirche gestürzt. Das Unglück ereignete sich während des Festivals „Senhora do Monte“ (Fest der Herrin von Monte), dem größten und berühmtesten religiösen Festival auf der Insel. Es lockt jährlich Tausende Besucher aus aller Welt in die Hauptstadt Funchal. (AFP,dpa)