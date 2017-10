In München hat am Samstagmorgen ein Mann an fünf Orten mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen und dabei fünf Personen leicht verletzt. Alle Verletzten seien derzeit versorgt, teilte die Feuerwehr mit.

Der Mann stach nach Angaben der Polizei an fünf Stellen im östlichen Stadtteil Haidhausen zu, erstmals wurde die Polizei um 8.30 Uhr alarmiert. Der Angreifer war zunächst weiter flüchtig. Es werde "mit allen verfügbaren Polizeikräften" nach ihm gefahndet.

In der ganzen Stadt waren die Sirenen der Polizeiautos zu hören, die zu dem Einsatz im Stadtteil Haidhausen zusammengezogen wurden. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Die Polizei veröffentlichte auf Twitter folgende Beschreibung des Täters: Der Mann sei circa 40 Jahre alt, trage eine graue Hose und eine grüne Trainingsjacke und sei womöglich mit einem schwarzen Rad unterwegs. Zudem habe er einen Rucksack mit Isomatte bei sich. Wer den Mann antreffe, solle sich nicht in Gefahr begeben, sondern 110 anrufen, so die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich am Rosenheimer Platz im Stadtteil Haidhausen. Die Anwohner wurden aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Da es zur Fluchtrichtung des Täters unterschiedliche Aussagen gebe, sollten auch Ostbahnhof und Ostpark gemieden werden, so die Polizei.

Die Fahndung nach dem Täter könnte womöglich erleichtert werden, da auf der S-Bahn-Stammstrecke in der Münchner Innenstadt seit dem späten Freitagabend für rund 54 Stunden keine Züge mehr fahren. Der Angreifer hatte also keine Möglichkeit, mit der S-Bahn zu flüchten. (mit AFP, dpa)