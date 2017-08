Den Andrang spürt Rainer Frank. Ein paar Regentage verursachen deswegen höchstens eine kleine Delle in der Bilanz. Hat er in diesem Jahr im Sommer noch zehn Prozent für spontane Besucher freigehalten, werden es im nächsten wohl nur noch fünf sein. Das heißt, wer im Sommer 2018 eine Parzelle will, muss früh buchen. Frank seinerseits muss immer mehr Vorsorge treffen, dass Gefährte, die von der Dusche über den Backofen bis zur App-gesteuerten Heizung alles an Bord haben, nicht in den vom Regen aufgeweichten Boden sinken.

Schon nach dem letzten Regensommer 2011 haben sie die abgesteckten Parzellen mit Kunststoffgittern aus dem Pferderennsport abgesichert, den Untergrund mit Vliesen wie im Straßenbau verstärkt. Dabei werden die Stellplätze immer größer. Reichten vor 20 Jahren dem einzelnen Camper 70 Quadratmeter, müssen es heute 100 sein, damit der Urlauber sein Fahrzeug überhaupt unterbringt.

Außerdem erwartet der Camper nicht mehr nur luxuriöse Sanitärraume, er will W-lan, 16-Ampere-Stromleitungen, Wasser- und Abwasseranschluss auf seiner Parzelle. Gern auch noch einen TV-Anschluss, obwohl die meisten Camper ihre Satellitenanlage gleich selbst mitbringen.

Radwanderer sind die härtesten

Ein bisschen anders positioniert sich da der Campingplatz „Ecktannen“ in Waren an der Müritz. Das mit 450 Plätzen auf 17 Hektar sehr große Gelände liegt direkt am Rand des Naturschutzgebietes Müritz und richtet sich an eine Kundschaft, die es naturnah mag. Was bedeutet, dass es dort keine fest abgesteckten Parzellen gibt, keine Drainage. Das Angebot überdachter Freizeiteinrichtungen ist sehr begrenzt.

Jens Dörge, der den Platz leitet, erinnert sich an Tage in diesem Sommer, an denen ihm „die Zelter abgesoffen sind“. Vor allem die Radwanderer treffe es hart. „Regnet es dann drei Tage, kriegen die nichts mehr trocken.“ Dörge musste also improvisieren, denn die vier Hütten, fünf Wohnungen und zwei Einzelzimmer, die er Gästen anbieten kann, die zwischendurch ein festes Dach bevorzugen, waren schnell belegt. Deshalb hat er kurzerhand den Dachboden im Empfangsgebäude freigeräumt, wo durchnässte Radfahrer ihren Schlafsack ausrollen konnten.

Er registrierte infolge der Witterung zehn Prozent weniger Spontanbesucher als üblich. Die mit den Wohnanhängern blieben so lange, wie sie gebucht haben, wenn ihr Domizil erst einmal steht. Reisemobilisten hingegen seien, wie der Name schon sagt, hochmobil. Regnet es zwei Tage, sind die weg und fahren dahin, wo der Wetterbericht Besserung verspricht.

Das Wurfzelt für die Familie

Die Zelter haben jedoch ebenfalls nachgerüstet: Längst muss keinen Wassereinbruch mehr befürchten, wer die Außenwand berührt, wie das früher vorkam. Es muss auch kein kompliziertes Gestänge mehr zusammengesteckt werden. Inzwischen gibt es sogar Wurfzelte für vierköpfige Familien, die sich in Sekunden aufbauen lassen, wie der französische Hersteller Decathlon verspricht, einer der Pioniere auf diesem Gebiet. Das Einpacken kann dafür etwas länger dauern, Anfängern sei geraten, das einmal zu Hause zu üben. Auch Dörge kann aber bei aller Naturnähe nicht auf funktionierendes W-Lan verzichten, „so etwas erwarten heutzutage beinahe alle Kunden“.

Abgesichert ist sein Unternehmen durch 50 Dauercamper. Die sind immer da, garantieren eine verlässliche Einnahme. Weshalb manches Campingunternehmen gern noch stärker auf diese treue Klientel setzt. Um den Preis, dass ihr Platz einen anderen Charakter annimmt. „Wenn die Kunden anfangen, ihre Parzellen einzuzäunen, führt das irgendwann zu Revierverhalten. Die denken dann, ihnen gehört das ganze Gelände“, sagt ein Platzwirt, der lieber anonym bleiben will. Denn verzichten mag er auf das witterungsunabhängige Nebengeschäft nicht.

Übernachtungsfässer im Spreewald

Probleme mit starken Regenfällen in diesem Sommer bestätigt auch Cornelia Pfeffer vom Kneipp- und Erlebniscamping an den Spreewaldfließen in Burg. An zwei Wochenenden habe bei ihnen derart viel Wasser auf den Wiesen gestanden, dass sie Camper abweisen mussten. Eine Ausnahmewetterlage, denn grundsätzlich gilt für den mit 80 Stellplätzen eher kleinen Platz: „Wir kommen kaum noch nach, die Nachfrage ist groß.“ Wobei auch bei ihr die Zelter in der Minderheit sind, vor allem in der Nachsaison, ohne die kein Campingplatz auskommt.

In Burg geht das Geschäft von März bis Dezember, und auch im Spreewald, mit Paddelrevier und Radwegenetz, reicht es nicht mehr, einfach nur ein paar Parzellen bereitzustellen. Der Platz hat trotz seiner bescheidenen Größe in eine Kneippanlage investiert, hat eine Sauna, obwohl die Spreewaldtherme praktisch vor der Tür liegt. Und wer partout kein Zelt aufschlagen will, für den wurden vier sogenannte Übernachtungsfässer aufgestellt. Fass klingt nach Provisorium, ein bisschen Luxus versprechen selbst die Riesentonnen mit Heizung und sogar TV. Erst im Januar ist Schluss, dann bleibt der Platz bis einschließlich Februar geschlossen. Weil dann keiner kommt? „Weil wir auch mal Urlaub machen wollen“, sagt Cornelia Pfeiffer. Übrigens keinen Campingurlaub. Sie will lieber „ins Warme“.