Am Ende kommt mal wieder alles anders, als man denkt. Über viele Monate hatten die Manager von Siemens und Bombardier über die Zusammenlegung ihrer Schienenaktivitäten verhandelt und sich dabei auf die Grundzüge verständigt; in diesen Wochen sollte die Fusion besiegelt werden. Doch dann orientierte sich Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser in Richtung Paris, und heute will der Siemens-Aufsichtsrat in München auf einer außerordentlichen Sitzung die Entscheidung für Alstom beschließen, wie der Tagesspiegel am Montag aus Aufsichtsratskreisen erfuhr. Zuvor hatte das „Handelsblatt“ über das Vorhaben berichtet. Danach bringt Siemens seine gesamte Zugpsparte in dem neuen Unternehmen ein und bekommt 50 Prozent der Gesellschaft, die ihren Sitz in Paris haben soll und dort auch an der Börse gelistet wird. Siemens und Alstom sind im Zugeschäft ähnlich groß mit jeweils gut sieben Milliarden Euro Umsatz. Durch die Fusion entsteht der weltweit zweitgrößte Zughersteller.

Bombardier hat die Zentrale in Berlin

Was der deutsch-französische Zusammenschluss für die Siemens-Werke und die Bombardier-Standorte in der Bundesrepublik bedeutet, ist offen. Wichtige Bereiche der Siemens-Schienenverkehrstechnik würden jedoch langfristig in Deutschland bleiben, hieß es im Aufsichtsrat. Zumindest für Berlin wäre ein Zusammenschluss mit Bombardier besser gewesen. Der kanadische Konzern hat den Sitz seines Geschäftsfeldes Transportation am Potsdamer Platz, und mit einem Siemens-Bombardier-Joint-Venture wäre der Standort Berlin gestärkt worden. Denn Siemens und Bombardier wollten zwei Unternehmen bilden: Eines für den Fahrzeugbau, an dem Bombardier 51 Prozent gehalten hätte, und ein weiteres für die Signaltechnik, bei dem Siemens eine Zwei-Drittel–Mehrheit bekommen sollte. Beide Joint Ventures sollten nach „Handelsblatt“-Informationen die Zentrale in Berlin haben. Das wird nun nichts, der neue europäische Bahn-Riese wird in Paris geführt, und Bombardier muss die bereits vor zwei Jahren eingeleitete „globale Transformation“ allein umsetzen. Dabei gab es jetzt eine wichtige Zwischenetappe. Der Konzern verständigte sich mit den Arbeitnehmervertretern auf einen Interessenausgleich, mit dem der Personalabbau auf der einen und Investitionen in die Zukunft der sieben deutschen Standorte auf der anderen Seite geregelt sind.

Chinesen sind der Trendsetter

Ende Juni hatte Bombardier den Abbau von 2200 der 8500 Arbeitsplätze in Deutschland bis 2020 angekündigt, nun verständigten sich Konzern und Arbeitnehmer auf den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen bis 2020. Der Stellenabbau muss also weitgehend sozialverträglich gegen Zahlung einer Abfindung oder über Altersteilzeit vonstatten gehen. Dafür gibt es jetzt einen Rahmenplan, dessen Details inklusive Auswirkungen auf die einzelnen Standorte bis Ende November feststehen sollen. Die Branche leidet unter Überkapazitäten und ist weltweit gekennzeichnet vom Trend zur Größe. Trendsetter ist die CRRC in Peking, die vor gut zwei Jahren durch den Zusammenschluss von zwei staatlichen chinesischen Konzernen entstand. Mit einem Umsatz von umgerechnet gut 18 Milliarden Euro ist CRRC mit Abstand Weltmarktführer mit der Ambition, in allen Weltregionen Waggons und Züge zu verkaufen. Das Joint Venture aus Siemens und Alstom kommt mit rund 15 Milliarden Euro zumindest in die Nähe der Chinesen.

Die Politik unterstützt die französisch-deutsche Fusion

Größenvorteile machen sich auf der gesamten Wertschöpfungskette bemerkbar: in Forschung und Entwicklung, bei der Beschaffung und im Verkauf. Der Druck der Chinesen hat offenkundig auch die europäische Politik bewogen, den Zusammenschluss von Alstom und Siemens wohlwollend zu begleiten. Ohne Unterstützung aus Paris und Berlin wäre das französisch-deutsche Joint Venture bei den Kartellbehörden kaum durchzusetzen. Siemens-Chef Kaeser und sein Alstom-Kollege Henri Poupart-Lafarge haben sich bei ihren Regierungen also rückversichert. Den Aufsichtsratsvorsitzenden in dem neuen Unternehmen soll angeblich Siemens stellen, Pourpart-Lafarge leitet den Vorstand.

Hennigsdorf verliert bis zu 500 Stellen

Den hohen Konsolidierungsdruck in der Branche spürt die Belegschaft von Bombardier seit Jahren. Vor allem auch in Hennigsdorf im Norden Berlins, wo im Zuge der „globalen Transformation“ in den nächsten Jahren weitere 400 bis 500 von 2200 Arbeitsplätzen verschwinden werden. Noch härter trifft es den Bombardier-Standort Görlitz, wo 800 von 1900 Stellen wegfallen. Fünf der sieben deutschen Bombardier-Standorte (Bautzen, Kassel, Mannheim, Siegen und Hennigsdorf) werden in den kommenden Jahren zu globalen Kompetenzzentren ausgebaut. Aus Hennigsdorf gibt es künftig keine Großserien mehr, doch das brandenburgische Werk bekommt eine führende Rolle bei der Entwicklung von S- und U-Bahnen, Regional- und Fernzügen. Die Potsdamer Landesregierung bemüht sich gemeinsam mit Bombardier, dem Landkreis Oberhavel und der Stadt Hennigsdorf um ein „Standortentwicklungskonzept“, um so schnell wie möglich frei werdende Bombardier-Flächen anderen Firmen zur Verfügung stellen zu können. Das Gelände kurz vor Berlin ist verkehrstechnisch bestens angeschlossen. Albrecht Gerber, Wirtschaftsminister in Brandenburg, begrüßte am Montag die Rahmenvereinbarung bei Bombardier. „Damit ist es jetzt schwarz und weiß vereinbart: Bis Ende 2019 wird es an unserem wichtigsten Bahnstandort Hennigsdorf keine betriebsbedingten Kündigungen geben“, sagte der SPD-Politiker.