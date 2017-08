Stattdessen gibt es Geschäfte für Nachthemden, Kleidung, Brillen oder Blumen. „Das einzige was es für die jungen Leute gibt, ist ein Kino“, sagt die Freundin des jungen Mannes. Ein Dritter, der bei Kaufland arbeitet, kommt dazu. „Seitdem die Flüchtlinge hier sind, ist man hier doch nicht mal mehr sicher“, sagt er. „Und die Jungschen hauen doch eh alle ab, weil es keine Jobs gibt.“ Durch den Kontrast zum einstigen sozialistischen „Wir" wirkt die Zersplitterung in der Stadt umso schwerer, so scheint es. Ob die drei gegangen wären, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten? Alle nicken.

„Man findet hier in der Stadt nicht alles, aber man findet auf jeden Fall etwas“, sagt der parteilose Bürgermeister Oliver Hermann zur Situation auf dem Arbeitsmarkt in Wittenberge. Die Großindustrie gebe es zwar nicht mehr, dafür aber einen ordentlichen Mittelstand. Das Gewerbegebiet, das ist nicht zu übersehen, wächst, neue Firmen wie „Brillux“ oder „MV Pipe“ siedeln sich an und bringen Arbeitsplätze zurück in die Stadt.

„Die Stimmungslage hat sich verändert. Es ist nicht mehr so, dass die Eltern ihren Kindern sagen: Wenn ihr etwas werden wollt, müsst ihr weg.“ Die Zahl der Arbeitslosen liegt mit zwölf Prozent dennoch über dem Brandenburger Durchschnitt. Und wer studieren will, muss sowieso weg. Zumindest vorübergehend.



Hermann will deshalb auf die Rückkehrer setzen. „Natürlich gibt es einen Großstadttrend. Aber genauso gibt es Leute, die zurück kommen“, sagt er. Die Leute, die mit Mitte 30 sesshaft werden und ihr Kind nicht auf dem Alexanderplatz groß ziehen wollen.

Kitas haben erstmals Wartelisten

„Perspektiven 2030 – Damit wir bleiben können“, heißt ein gemeinsames Programm von Wittenberge und der Nachbarstadt Perleberg, dass es sich zum Ziel gesetzt hat, auf die lebenswerten Seiten und Potentiale der Region aufmerksam zu machen. Heimatidylle für Familien steht dem Bürgermeister zufolge darin großgeschrieben. Eine Art Lebensqualitätssteigerungsprogramm soll für Vereinsleben, schöne Parks, Familienevents und gute Kitas sorgen.

Erste Erfolge gebe es bereits. Für einen Platz in der Kindertagesstätte gab es in diesem Jahr erstmals Wartelisten. Ein in Großstädten übliches Problem, über das sich der Bürgermeister von Wittenberge fast zu freuen scheint. Die Zahl der Grundschüler soll bis 2022 von 550 auf 705 steigen.

Da ist das junge Paar, das zurück ins Elternhaus gezogen ist, der Mann, der zur Arbeit nach Hamburg pendelt und in Wittenberge lebt „weil es so schön ruhig ist“ oder der holländische Künstler, der in die Stadt kam, um ein Café mit Galerie zu eröffnen. Weil es günstiger ist als in der Stadt. Und weil Wittenberge noch Potentiale hat. „Vielleicht wird das hier das nächste Prenzlauer Berg“, sagt er. Und wirkt überzeugt.

"Größte Metropole zwischen Berlin und Hamburg"

An die Möglichkeiten der Stadt glaubt auch eine Gruppe von 30 Jugendlichen, die sich im „Jugendforum Prignitz“ zusammengeschlossen haben. Sie wollen dafür sorgen, dass Wittenberge und die Region gerade für junge Menschen wieder attraktiver wird. „Da muss sich endlich was ändern“, sagt die 19-jährige Mitgründerin Jule Hensler.

Bessere Mobilität steht auf ihrer Wunschliste. Dazu Partyangebote, Weltoffenheit, bessere Ausbildungsmöglichkeiten, ein Krankenhaus und vielleicht sogar eine Universität. Dann, so ihre Theorie, wollen auch wieder mehr Menschen hier bleiben. Sie selbst will das, weil sie sich zu Hause fühlt. In der Heimat sei es eben doch am schönsten.

Mit dem Stadtumbau sind die ersten Züge auf dem Weg zur Veränderung bereits gemacht. 1200 Altbauwohnungen wurden bereits saniert. 25 Gebäude stehen noch aus, weitere 25 zum Verkauf. In zehn Jahren sollen dann „zumindest die Schandflecke beseitigt sein“, sagt Torsten Diehn, von der Wohnungsbaugesellschaft. Die Ruinen der Vergangenheit werden verschwinden. Die Stadt wieder lebenswerter werden. Das Ziel des Spiels: Wittenberge soll die größte Metropole zwischen Hamburg und Berlin werden. Die Latte für die zweite Wende liegt hoch.