An der Elbe wird das Taxifahren ab jetzt billiger – jedenfalls wenn man bereit ist, das Fahrzeug mit anderen zu teilen. Die populäre App Mytaxi startet am Montag ein entsprechendes neues Angebot in Hamburg. Seit einigen Monaten hatte das inzwischen mehrheitlich zu Daimler gehörende Unternehmen auch schon in Warschau die Funktion mit dem Namen Match getestet. Das Angebot soll später auch in Berlin und anderen Großstädten folgen.

Zum Start können sich jeweils zwei Nutzer eine Fahrt teilen und so zwischen 40 und 50 Prozent der Kosten sparen. „Wir wollen damit Leute erreichen, die sonst nicht Taxi fahren würden“, sagt ein Unternehmenssprecher. Langfristig sollen sich auch bis zu vier Personen per App zusammen tun können.

Wann die Funktion auf andere Städte und insbesondere Berlin ausgeweitet wird, konnte Mytaxi noch nicht sagen. Das Unternehmen befindet sich dazu auch in Gesprächen mit Behörden, denn für geteilte Fahrten sind Sondergenehmigungen notwendig.

Erste Taxizentrale bietet bereits Sharing per App

In Hamburg hat auch die örtliche Taxizentrale Hansa Taxi die entsprechende Erlaubnis bekommen. Das Unternehmen stellt mit 800 Fahrzeugen einen großen Teil der Hamburger Taxen. Schon seit Sonntag bietet das Unternehmen mit seiner App an, Fahrten zu teilen. Damit dürften entsprechende Angebote in Zukunft deutlich zunehmen.

In Berlin bieten CleverShuttle und Allygator bereits solche Sammeltaxi-Funktionen an. Das von der Deutschen Bahn und Daimler mit finanzierte Berliner Start-up CleverShuttle hat seine Dienste inzwischen auch auf Hamburg, München und Leipzig ausgeweitet. Stuttgart und Frankfurt am Main sollen bald folgen. Allerdings werden die geteilten Fahrten dort nur zu bestimmten Uhrzeiten angeboten. Mytaxi und Hansa Taxi bieten das Teilen nun rund um die Uhr – wenn sich ein Mitfahrer findet.