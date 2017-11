US-Präsident Donald Trump will einem Insider zufolge Notenbank-Direktor Jerome Powell zum neuen Chef der Federal Reserve machen. Das berichtet Reuters. Trump werde den 64-Jährigen am Donnerstag als Nachfolger von Fed-Chefin Janet Yellen nominieren, sagte eine mit der Situation vertraute Person am Mittwoch.

Mit Powell würde ein Währungshüter an die Spitze der einflussreichsten Notenbank der Welt rücken, der schon seit Jahren in deren Führungsetage sitzt und von dem Experten eine Fortsetzung des Yellen-Kurses mit behutsamen Zinserhöhungen erwarten. Dem "Wall Street Journal" zufolge wurde er bereits über Trumps Entscheidung informiert. Der vom Präsidenten nominierte Kandidat muss noch vom Senat bestätigt werden. Yellens Amtszeit läuft Anfang Februar 2018 aus.

Trump hatte am Mittwoch eine Entscheidung für Donnerstag-Nachmittag (Ortszeit) angekündigt. Powell gilt bereits seit einiger Zeit als Favorit für den Posten. Der Jurist und frühere Investmentbanker ist im Fed-Führungsgremium der einzige Vertreter von Trumps Republikanern. Er gilt als Kompromisskandidat, den Republikaner und Demokraten gleichermaßen akzeptieren können. Yellen wurde zwar nach anfänglicher Kritik von Trump immer wieder gelobt. Einem kürzlichen Bericht des Politik-Portals "Politico" zufolge ist sie inzwischen aber aus dem Rennen.

Powell ist Deregulierungen gegenüber aufgeschlossen und gilt als vorsichtig, was die Straffung der Geldpolitik angeht. Er wäre ein Mann der Kontinuität eher als ein Mann des Bruchs. Andere Kandidaten dagegen, die anfangs im Rennen waren, wie Kevin Warsh und John Taylor gelten als Falken, die für eine stärkere Erhöhung der Leitzinsen sind. Das wäre aber kaum nach Trumps Geschmack. Er will, dass die Konjunktur weiter brummt und nicht durch zu hohe Zinsen gebremst wird.



Die Notenbanken vertrauen ihren eigenen Modellen nicht mehr

Die Entscheidung fällt in eine Zeit, in der sich die Notenbanken der Welt nicht mehr sicher sind, ob sie die Wechselwirkung zwischen ihren Maßnahmen und Inflation selber verstehen. Sie schaffen es einfach nicht, eine gewünschte Inflation von zwei Prozent zu erreichen. Entsprechend unsicherer wirken ihre Äußerungen. "Unser Rahmen, in dem wir Inflationsdynamiken verstehen, könnte in fundamentaler Weise falsch sein", sagte Janet Yellen im September. Claudio Borio, Chefökonom der Bank for International Settlements (BIS) in Basel - das ist die Bank hinter den Notenbanken der Welt -, sagte: "Wenn wir vollständig ehrlich wären, wäre eine Frage unvermeidlich: Wie viel wissen wir wirklich über den Inflationsprozess?"

Das Kernmodell der Notenbanken ist die sogenannte Phillips-Kurve. Sie besagt, dass wenn die Konjunktur heiß läuft und die Arbeitslosigkeit sinkt, dann steigt in der Folge die Inflation. Und umgekehrt. Dieser Zusammenhang ist in dieser Form nicht mehr gegeben. Die Weltkonjunktur erholt sich immer weiter, die Arbeitslosigkeit sinkt, aber die Inflation bleibt aus. Und das, ob wohl die Notenbanken seit der Finanzkrise in beispielloser Weise Geld in den Kreislauf pumpen.

Ein Rätsel. BIS-Chefvolkswirt Borio befürchtet, dass die Notenbanken, indem sie die Leitzinsen niedrig halten, sie keinen anderen Effekt haben als die Schulden zu erhöhen. Es werde deshalb schwieriger, "die Leitzinsen zu erhöhen, ohne ökonomischen Schaden anzurichten, wenn man die hohen Schulden bedenkt". Hochverschuldete Unternehmen und Staaten können in große Schwierigkeiten geraten, wenn die Zinsen steigen und sie möglicherweise ihren Schuldendienst nicht mehr leisten können.

Wenn Zinsen steigen, wird es eng für hochverschuldete Unternehmen und Staaten

Auf das Ausmaß der weltweiten Schuldenproblematik bei Unternehmen und Staaten hat im Oktober der Internationale Währungsfonds (IWF) hingewiesen. Wenn diesem Problem nicht begegnet werde, "könnte die globale Wirtschaftserholung aus der Bahn geraten", sagte Tobias Adrian vom IWF.

Bleibt die entscheidende Frage, der sich die Notenbanken gegenübersehen: Wie wollen sie dem nächsten Abschwung begegnen? Der derzeitige Aufschwung mag anhalten, aber wie lange? Was dann? Haben die Notenbanken dann noch ein Instrumentarium, wenn die Zinsen relativ niedrig bleiben? Kommt es dann zum Helikoptergeld? (mit Reuters)

Eine ausführliche Darstellung des Autors, was "Helikoptergeld" bedeutet, finden Sie hier.

Eine Darstellung des Autors, wie sich der Anleger mit Hilfe des "Rebalancings" vor Crashs schützen kann, finden Sie hier.