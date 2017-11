Etwa zur gleichen Zeit begann die Ära der Kunstherzen. Am kommenden Samstag jährt sich die erste solche Operation zum 35. Mal. Die Hoffnung war, damit gleich zwei der großen Hürden der Transplantationsmedizin zu überwinden: die Knappheit von Spenderherzen und die Abstoßung. Doch auch hier folgte der anfänglichen Euphorie bald Ernüchterung. Zwar gab es weniger Probleme mit immunologischer Abstoßung, dafür aber bildeten sich an den künstlichen Oberflächen verstärkt Blutgerinnsel. Thrombosen und Schlaganfälle waren häufig die Folgen. Sie gehören noch heute zu den nicht seltenen ernsthaften Nebenwirkungen dieser Apparate, die meist nur die geschädigten linken Herzkammern beim Pumpen unterstützen. Trotzdem helfen die Geräte heute vielen Patienten, die Zeit zu überbrücken, bis ein Spenderherz gefunden wird. Allein am Deutschen Herzzentrum Berlin (DHZB), sagt dessen Leiter Volkmar Falk, werden jährlich etwa 150 solcher Geräte implantiert, etwa 1000 in ganz Deutschland.

Hoffnungsträger Stammzelle

Die Geschichte der Herztransplantationen war nie eine von kontinuierlich wachsendem Erfolg. Den frühen Rückschlägen und den deutlichen Verbesserungen in den 80er und 90er Jahren folgt derzeit eine Periode der Stagnation: Obwohl immer mehr Menschen eigentlich ein Spenderherz brauchen würden, werden weltweit nur etwa 3500 pro Jahr verpflanzt. Denn es gibt einfach nicht genügend. Außerhalb von Industrienationen und ohne Krankenversicherung haben Patienten kaum Chancen auf die teure OP und Nachsorge. Auch die durchschnittlichen Überlebenszeiten scheinen mit knapp über zehn Jahren ein Plateau erreicht zu haben. Das gedrosselte Immunsystem mache den Organismus angreifbarer für Infektionen, die deshalb im Langzeitverlauf nach wie vor zu den häufigsten Todesursachen der Patienten zählten, sagt Falk. „Dazu kommt, dass Patienten wegen der Immunsuppression häufiger als die Normalbevölkerung an Krebs erkranken.“ Auch die chronische Abstoßung, bei der vor allem die kleinen Herzkranzgefäße geschädigt werden, bleibe ein Problem.

Die Hoffnungen liegen unter anderem in der Organzüchtung aus Stammzellen. Man sucht auch nach Methoden, die das Immunsystem nicht dämpfen, sondern toleranter für ein fremdes Herz machen könnten. Bei Lebern und Nieren ist dies bereits möglich. Erste Versuche, Herzen gemeinsam mit der Thymusdrüse zu verpflanzen und mit einem ähnlichen Verfahren wie bei Nieren und Lebern Toleranz auch für das Herz zu erzeugen, verliefen „sehr vielversprechend“, sagt Joren Madsen vom Massachusetts General Hospital in Boston. Gäbe es ein solches Verfahren, dann kämen vielleicht auch irgendwann Schweineherzen als Spenderorgane infrage, so Madsen weiter. Die Kunstherzen versucht etwa DHZB-Chef Falk zusammen mit Kollegen der Zürcher Hochschulmedizin mit rein biologischen Oberflächen auszustatten, um Gerinnselbildung zu vermeiden.

New York Marathon mit transplantiertem Herzen

Für solch langwierige Forschung hatte der Chirurgen-Superstar Barnard zeitlebens wenig Geduld. 2001 starb er nach einem Asthmaanfall. Hartwig Gauder lebte da schon mehr als vier Jahre mit einem Spenderherz, eingesetzt im DHZB. Er war auch ein Superstar, unter anderem Europarekordler über die 20-Kilometer-Gehen-Strecke sowie Olympiasieger 1980 und Weltmeister 1987 über 50 Kilometer. Mittlerweile ist er ein Superstar der Langzeitüberlebenden mit Spenderherz.

Wie er das geschafft hat? „Man muss sich persönliche Ziele setzen und diese mit Nachdruck verfolgen.“ Gauders erstes großes Ziel war es, einen Marathon zu laufen. In New York wurde er zwei Jahre nach der Transplantation zum ersten Spenderherzempfänger weltweit, dem dies gelang. Bald darauf war er der erste Mensch mit Spenderherz, der den Fuji-Berg in Japan bestieg. Neben diesem Willen seien die Disziplin beim Einnehmen der Medikamente und ein „kontrollierter Gesundheitssport“ entscheidend. Gauder, der in den Vorständen mehrerer Vereinigungen für Organspende sitzt, hat viel mit anderen Herzpatienten zu tun, und es überrasche ihn manchmal schon, wie nachlässig so mancher trotz der Erkrankung und Information mit seiner Gesundheit umgehe.

Vielleicht liegt ein wichtiger Schlüssel für längeres Überleben also jenseits von Kunst- oder Schweineherzen. Vielleicht liegt er dort, wo er sich auch in der Normalbevölkerung mit all den teils selbstverschuldeten Zivilisationskrankheiten findet: beim inneren Schweinehund.

Und den muss man auch überwinden, um sich endlich einen Organspendeausweis zuzulegen.