Berlin erhält ein weiteres großes Institut, das die Digitalisierung erforschen soll. Das vom Bund geförderte Deutsche Internet-Institut wird in der Hauptstadt gegründet, wie Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU) am Dienstag bekanntgab. Berlin setzte sich gegen Konkurrenz aus München, Bochum, Karlsruhe und Hannover durch. Der Bund wird das Institut über fünf Jahre mit 50 Millionen Euro finanzieren.

Folgen des digitalen Wandels für die Gesellschaft

Die Forscher sollen die Folgen des digitalen Wandels für die Gesellschaft untersuchen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sprach von einem „großen Erfolg für den Wissenschaftsstandort Berlin“.

Das erfolgreiche Konsortium besteht aus der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Universität, der Technischen Universität und der Universität der Künste in Berlin sowie der Universität Potsdam, dem Fraunhofer-Institut für offene Kommunikationssysteme Fokus und dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung als Koordinator.

"Neuer Leuchtturm in der deutschen Forschungslandschaft"

Das deutsche Internetinstitut werde "unabhängig und interdisziplinär die Digitalisierung und ihre Auswirkungen für uns Menschen in den Blick nehmen und in ihrer ganzen Komplexität erforschen", erklärte Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU). Es werde ein "neuer Leuchtturm in der deutschen Forschungslandschaft" geschaffen. (mit KNA)