Wälder hatten sich in Kohle verwandelt. Ganz ähnlich verwandelten sich nun im Lauf der Zeit auch die Körper abgestorbener Meereslebewesen in Stoffe, die wir heute wieder aus dem Boden holen: Erdöl und Erdgas. Und wie der Kohlenstoff in den Kohlelagern stammte auch der Kohlenstoff in Erdöl und Erdgas letzten Endes aus Kohlendioxid, das Lebewesen zu ihren Lebzeiten aus der Lufthülle der Erde entnommen hatten.

Wie in den Kohlelagern schlummert auch in Erdöl und Erdgas letzten Endes Treibhaushitze aus längst vergangenen Zeiten. Und so ging, nicht zuletzt wegen der Bildung der Erdöl- und Erdgaslager, vor einigen Dutzend Millionen Jahren die vorläufig letzte Heißzeit der Erde langsam ihrem Ende entgegen.

Vor rund drei Millionen Jahren war es dann so weit: Die Polregionen waren wieder bedeckt von Eis und Schnee. Eine ganz besondere Eiszeit hatte begonnen. Denn in dieser entwickelte sich die Gattung Mensch. Und genau in dieser Eiszeit leben wir heute noch. Noch gibt es Eis auf der Erde. Aber es schmilzt dahin. Und die Eis-Albedo-Rückkopplung wird die Eisschmelze beschleunigen. Bald schon wird die Arktis zumindest in jedem Sommer eine eisfreie Wasserfläche sein.

Während der vergangenen zwei Jahrhunderte ist die menschliche Zivilisation zum mächtigsten Klimafaktor aller Erdzeiten herangewachsen. Jahrmilliardenlang hatte der langsame Kreislauf des Kohlendioxids das Klima der Erde geregelt. Die Verwitterung von Gestein sowie abgestorbene Pflanzen und Tiere verfrachteten unablässig Kohlendioxid aus der Luft in die Erdkruste. Und Vulkane pusteten es wieder zurück in die Atmosphäre.

Der Mensch hat den natürlichen Kohlendioxid-Kreislauf kurzgeschlossen

Diesen natürlichen langsamen Kohlendioxid-Kreislauf hat Homo sapiens nun kurzgeschlossen: Jahr für Jahr steigen aus unserer Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas mehr als 30 Milliarden Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre. Das ist mindestens hundert Mal mehr, als die Vulkane selbst in ihren besten Zeiten schafften. Da Kohlendioxid aber ein farb- und geruchsloses Gas ist, können wir nicht direkt wahrnehmen, wie sich die Erdatmosphäre dadurch bereits verändert hat. Doch die kilometerdicken Eisschilde Grönlands und der Antarktis können es uns verraten. Denn kleine Blasen im Eis enthalten noch Luft aus jener Zeit, in der die jeweiligen Eisschichten abgelagert wurden.

Deshalb wissen wir, wie viel Kohlendioxid während unserer jüngeren Eiszeitgeschichte in der Lufthülle der Erde war. Durch alle bekannten Warm- und Kaltphasen der Milancovic-Zyklen hindurch befanden sich unter jeweils einer Million Luftmolekülen niemals mehr als 280 Kohlendioxidmoleküle, abgekürzt 280 ppm. Der aktuell gemessene Wert: Über 400 ppm, Tendenz weiter steigend. Die Atmosphäre von heute ist nicht mehr die Atmosphäre der vergangenen 800.000 Eiszeitjahre. Hat damit unsere Reise in die nächste Heißzeit begonnen?

Wundern müssten wir uns darüber nicht. Denn mit der Verbrennung von Kohle holen wir in kürzester Zeit das Kohlendioxid zurück in die Luft, dessen Treibhauseffekt auch schon zu der Heißzeit der Riesenwälder des Karbonzeitalters beigetragen hatte. Und mit der Verbrennung von Erdöl und Erdgas setzen wir gleichzeitig Kohlendioxid samt Treibhauseffekt aus der folgenden Heißzeit wieder frei, in der unter anderem die Dinosaurier über die Erde trampelten.

Wir holen die Hitze aus zwei Heißzeiten wieder zurück

Mit der Verbrennung der fossilen Brennstoffe holen wir innerhalb kürzester Zeit zumindest einen Teil der Hitze aus gleich zwei Heißzeiten wieder zurück. Und als wäre das alles nicht schon schlimm genug, verbrennen wir gleichzeitig auch noch die heutigen Tropenwälder mit dazu. Dadurch werden weitere riesige Mengen an Kohlendioxid frei.

Der von unserer Zivilisation eingeleitete Klimawandel ist bereits in vollem Gang. Und bisher war jeder Klimawandel gefährlich für das irdische Leben. Vor rund 200 Millionen Jahren starben fast alle Landwirbeltiere aus. Die Ursache war wahrscheinlich eine Art Hitzestress. Denn in jener Zeit waren durch das Auseinanderbrechen des Riesenkontinents Pangäa in die Teilkontinente Afrika, Amerika und Europa besonders viele Vulkane aktiv und bliesen zusätzliche große Mengen an Kohlendioxid und damit Treibhauseffekt in die Luft.

Das Klima wandelt sich schneller als jemals zuvor in der Erdgeschichte

Die modernen Vulkane sind wir, nur mit dem Unterschied, dass wir die Atmosphäre mindestens hundert Mal schneller mit Kohlendioxid füllen als die natürlichen Vulkane. Noch leben wir fast in dem Klima, in dem unsere Vorfahren die Landwirtschaft erfunden haben, in dem unsere Städte entstanden sind, in dem sich unsere gesamte moderne Kultur und Zivilisation entwickelt hat. Doch dieses Klima verändert sich nun viel schneller, als es jemals zuvor in der Erdgeschichte geschah. Und dies auf einer menschenvollen Erde, auf der Siedlungsstruktur und Wohnungsbau und Nahrungsproduktion und Warenproduktion und tausend weitere Abläufe für das möglichst angenehme Leben von mittlerweile 7,5 Milliarden Menschen genau angepasst sind an das Klima, wie es bisher war. Wer mit „Klimawandel, na und?“ kontert, verkennt das Problem.

