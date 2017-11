Die SPD hat - in langer Tradition - große Freude daran, sich selbst zu zerlegen. Sowohl in Berlin auf Landesebene als auch im Bund. Und in Berlin steht der SPD-Innensenator Andreas Geisel gerade im möglichen Skandal um die Polizeiakademie ebenfalls alles andere als gut da. Dafür sieht es bei den Sondierungen zu Jamaika aktuell gar nicht so schlecht aus. Darüber diskutieren gleich gegen 16.15 Uhr die Verantwortliche Redakteurin Online Ruth Ciesinger und Online-Chefredakteur Christian Tretbar in einem Facebook-Live-Gespräch aus dem Tagesspiegel-Newsroom.

Schauen Sie doch hier rein und stellen Sie gerne Fragen oder kommentieren Sie mit! Tsp