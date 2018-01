Der Berliner Landeshaushalt schließt mit einem Rekordüberschuss von 2,1 Milliarden Euro ab. Das gab Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) nach Informationen des Tagesspiegel am Dienstag in der Senatssitzung bekannt. Es ist der mit Abstand höchste Überschuss in der Geschichte des Landes Berlin.

Die Gründe für das große Plus sind die anhaltend gute Konjunktur und das hohe Bevölkerungswachstum. Offen ist noch, wie das viele Geld im neuen Jahr verteilt wird. Der Finanzsenator hatte bisher geplant, etwa eine Milliarde Euro für den Schuldenabbau zu verwenden. Diese Summe ließe sich wegen des unvorhergesehen hohen Finanzüberschusses noch erhöhen. Ein gewichtiger Teil, mindestens 550 Millionen Euro, soll in das landeseigene Sondervermögen für Investitionen (SIWANA) eingebracht werden, in dem jetzt schon 1,9 Milliarden Euro liegen.

Weiteres Geld wird möglicherweise für eine weitere staatliche Finanzspritze für den Hauptstadt-Flughafen BER reserviert. Auf die genaue Verteilung des reichlichen Geldsegens muss sich die Koalition aber erst noch einigen.