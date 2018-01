In Spandau wurden heute früh Polizei und Feuerwehr zu einem schwer Verletzten in die Zimmerstraße gerufen. Nach ersten Ermittlungen soll es gegen 3.25 Uhr zu Streitigkeiten in einer Wohnung gekommen sein. Der 52-jährige Mann verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen an seinen schweren Verletzungen. Die Ermittlungen der 3. Mordkommission dauern an, Näheres ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.